Más Información

Raúl Rocha movía huachicol en 80 doblerremolques

Raúl Rocha movía huachicol en 80 doblerremolques

Combustible robado y factureros, en la mira de la FGR de Godoy

Combustible robado y factureros, en la mira de la FGR de Godoy

Volaris y Viva advierten de afectación en vuelos

Volaris y Viva advierten de afectación en vuelos

Espacio aéreo de Venezuela debe considerarse como "cerrado en su totalidad", dice Trump

Espacio aéreo de Venezuela debe considerarse como "cerrado en su totalidad", dice Trump

Fabrizio Romano confirma que Sergio Ramos no seguirá en Rayados de Monterrey

Fabrizio Romano confirma que Sergio Ramos no seguirá en Rayados de Monterrey

La UNAM resulta incómoda para el poder

La UNAM resulta incómoda para el poder

Ven rezago de México en respuesta al fentanilo

Ven rezago de México en respuesta al fentanilo

Se disparó con AMLO asalto al transporte; se reduce en 2025

Se disparó con AMLO asalto al transporte; se reduce en 2025

Héctor Elizalde Mora asume titularidad de la Agencia de Investigación Criminal; es el primer cambio bajo el mando de Ernestina Godoy

Héctor Elizalde Mora asume titularidad de la Agencia de Investigación Criminal; es el primer cambio bajo el mando de Ernestina Godoy

“Salida de Gertz es el primer golpe de autoridad de la presidenta”: Mario Maldonado frente a suscriptores de EL UNIVERSAL

“Salida de Gertz es el primer golpe de autoridad de la presidenta”: Mario Maldonado frente a suscriptores de EL UNIVERSAL

Hijo del alcalde de Huixtla, Chiapas, es raptado y liberado con huellas de tortura

Hijo del alcalde de Huixtla, Chiapas, es raptado y liberado con huellas de tortura

Explosión de pirotecnia clandestina en Pesquería, Nuevo León, deja tres muertos y seis heridos

Explosión de pirotecnia clandestina en Pesquería, Nuevo León, deja tres muertos y seis heridos

Un centenar de aviones Airbus A320 en el mundo quedarán fuera de servicio de manera prolongada, mientras se reemplaza un software de control defectuoso, indicó este sábado Philippe Tabarot, ministro de Transportes de .

"Según la información más reciente que tengo - aunque Airbus podrá y deberá comunicar al respecto - parecería que hay muchos menos A320 que se verían afectados de forma duradera por el cambio del software", declaró el ministro en BFMTV.

"Se había mencionado la posibilidad de que fueran un millar pero ahora parece que solo hablamos de un centenar", añadió.

Lee también

El fabricante aeronáutico europeo anunció el viernes que pidió a todos los clientes que usan este programa de control vulnerable a las radiaciones solares que "detuvieran inmediatamente los vuelos" para reemplazar o actualizar el software.

El avión A320 de Airbus es uno de los más vendidos en la historia. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
El avión A320 de Airbus es uno de los más vendidos en la historia. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Incidente en vuelo de Airbus A320 de México a EU

Esta intervención se consideró indispensable tras un incidente ocurrido en un vuelo de la compañía estadounidense JetBlue el 30 de octubre entre Cancún, México, y Newark, cerca de Nueva York. El aparato tuvo que aterrizar de emergencia en Tampa, Florida, después de haber picado bruscamente hacia abajo.

Unos 6 mil aviones están afectados. Pero para la gran mayoría, la intervención pudo efectuarse ya el viernes o durante la noche del viernes al sábado.

Air France indicó el sábado que podría a lo largo del día "transportar a la totalidad de sus clientes, salvo los vuelos de la red regional del Caribe".

Lee también

Su competidora easyJet señaló que no había cancelado ningún vuelo, ya que la intervención había concluido en todos sus A320.

El ministro francés de Economía, Roland Lescure, precisó también en BFMTV que, para "la inmensa mayoría de estos aviones", la actualización del programa "puede hacerse a distancia y es bastante rápida".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa H-2B/ iStock/ PeopleImages/ welcomia

¿Sueñas con trabajar en Estados Unidos? Conoce todas las visas que lo hacen posible

Pensión 1 de diciembre: ¿Qué jubilados recibirán pago el próximo lunes? Foto: Canva

Urgente: estos pensionados recibirán pago el 1 de diciembre; revisa si eres uno de los beneficiados

CFE: explica todo sobre los descuentos para adultos mayores, pensionados o personas con discapacidad .Foto: iStock / mraybin / INAPAM / CFE

CFE explica todo sobre los descuentos para adultos mayores, pensionados y personas con discapacidad

Visa americana. iStock/ Andrea Izzotti

¿Por qué te niegan la visa americana de turista? 10 errores que nadie te contó

Parques Nacionales. Foto: iStock/Nikolas_jkd

Visitar parques nacionales en Estados Unidos será más caro: Conoce los precios 2026