Volaris y Viva advierten de afectación en vuelos

Los pasajeros de Volaris y VivaAerobus serán susceptibles a retrasos, reprogramaciones o cancelaciones de vuelos en las próximas horas.

Ambas aerolíneas concentran 67% de los usuarios en México y en conexiones desde y hacia el extranjero, según cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). Las dos compañías informaron este viernes que sus operaciones se verán afectadas por la actualización de software solicitada por las autoridades europeas que regulan a Airbus, el fabricante que provee sus flotas.

Volaris, la aerolínea con más usuarios en el país, alertó a sus clientes que va a cancelar vuelos y a tener retrasos, mientras que Airbus notificó que se debe realizar una actualización de software en gran parte de los aviones de la familia A320 a escala global. La Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés), que regula a Airbus, emitió una Directiva de Aeronavegabilidad que obliga a las aerolíneas a llevar a cabo la actualización.

“La mayoría de las actualizaciones se completarán entre sábado y domingo, lo que ocasionará cancelaciones y retrasos en toda nuestra red de rutas durante las siguientes 48 a 72 horas”, apuntó Volaris, que lidera Enrique Beltranena.

Posteriormente, regresará a la normalidad operativa, dijo la empresa que transportó a 25.4 millones de personas entre enero y octubre de este año, 18.8 millones de las cuales fueron pasajeros nacionales.

En tanto, VivaAerobus, que dirige Juan Carlos Zuazua, informó que a partir de la misma actualización de software, la empresa tendrá afectaciones en su operación.

“Viva informa a todos sus pasajeros que ha recibido una notificación oficial (AOT Alert Operators Transmission) del fabricante Airbus sobre la necesidad de realizar una actualización de software en las aeronaves de la familia A320 y que responde a motivos estrictos de seguridad”, indicó ayer.

A través de un comunicado, señaló que Airbus ha ordenado que, como medida precautoria, se actualice el software de uno de los sistemas de sus aeronaves, por lo que en un periodo breve tendrán que permanecer temporalmente en tierra.

“Aunque este periodo aún no se ha definido, Viva está trabajando de la mano con autoridades y con Airbus para mitigar los efectos de esta medida, y llevar a cabo las actualizaciones del software en el menor tiempo posible”, aseguró la firma.

“Esta orden impacta a miles de aeronaves y aerolíneas en todo el mundo. Aunque estos cambios puedan generar repercusiones en algunos itinerarios, queremos que nuestros pasajeros sepan que la seguridad es, y seguirá siendo siempre, nuestra máxima prioridad”.

Llueve sobre mojado

La situación llega mientras hay desconcierto en la aviación mexicana, ya que Volaris está bajo la mira por su esquema de arrendamiento de aeronaves con pilotos extranjeros.

El Colegio de Pilotos Aviadores de México dio a conocer a inicios de esta semana que, actualmente, Volaris quiere replicar lo que VivaAerobus hizo: arrendar aviones con tripulación extranjera, ante una revisión técnica de algunas de sus aeronaves.