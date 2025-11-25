Caracas. Venezuela advirtió que las aerolíneas que cancelaron sus vuelos con origen y destino en el país tras el aviso de Estados Unidos sobre una "situación potencialmente peligrosa en la región" tienen hasta las 12.00 hora local (16.00 GMT) del miércoles para reanudar sus operaciones, porque en caso contrario serán revocados sus permisos de "vuelo permanente".

"El Estado venezolano fijó posición con las aerolíneas y tomará las acciones correspondientes. Ya les quedan menos de 24 horas", dijo a EFE una fuente del Ministerio de Transporte venezolano.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), adscrito a esa cartera de Estado, dio un plazo de 48 horas a las líneas aéreas para retomar sus operaciones, medida que el organismo informó a los representantes legales de estas empresas en una reunión el lunes y que entró en vigor a mediodía, hora local.

Lee también EU eleva al máximo la presión sobre Maduro

Este martes, la aerolínea venezolana Estelar informó que se ve impedida para cumplir con sus vuelos entre Caracas y Madrid entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre, luego de los avisos emitidos por la Autoridad Aeronáutica de España (AESA).

La española Enaire, que tiene asignada la gestión de la navegación aérea en el país europeo, publicó el lunes, a petición de AESA, un aviso en el que recomienda a los operadores aéreos civiles españoles no realizar ningún vuelo en el espacio aéreo dentro del FIR Maiquetía (SVZM), que abarca todo el territorio venezolano y se extiende hasta el mar Caribe.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc