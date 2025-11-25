Más Información

"Quizás se malinterpretó"; Sheinbaum matiza dichos de Rosa Icela a transportistas

"Quizás se malinterpretó"; Sheinbaum matiza dichos de Rosa Icela a transportistas

Salmerón se lanza contra Román Meyer por Archivo Agrario a medias; "ya me cansé de callar", dice

Salmerón se lanza contra Román Meyer por Archivo Agrario a medias; "ya me cansé de callar", dice

Marcha 25N En Vivo: sigue aquí el minuto a minuto de las protestas en CDMX

Marcha 25N En Vivo: sigue aquí el minuto a minuto de las protestas en CDMX

25N: Así quedaría la modificación para sancionar el abuso sexual; se prevé hasta 7 años de prisión

25N: Así quedaría la modificación para sancionar el abuso sexual; se prevé hasta 7 años de prisión

“Mejor bloqueo con mi camión a aparecer muerto”

“Mejor bloqueo con mi camión a aparecer muerto”

Bloqueos en 19 estados; hay tintes políticos: Segob

Bloqueos en 19 estados; hay tintes políticos: Segob

25N: Gobierno federal lanza campaña contra violencia sexual y digital; Citlalli Hernández llama a hombres a unirse

25N: Gobierno federal lanza campaña contra violencia sexual y digital; Citlalli Hernández llama a hombres a unirse

25N: Sheinbaum y 32 gobernadores y gobernadoras acuerdan homologación del abuso; “no están solas”, reitera

25N: Sheinbaum y 32 gobernadores y gobernadoras acuerdan homologación del abuso; “no están solas”, reitera

Cae “El Maya”, líder huachicolero de agua de “Los Mayas”; simulaba pertenecer a la policía municipal de Edomex

Cae “El Maya”, líder huachicolero de agua de “Los Mayas”; simulaba pertenecer a la policía municipal de Edomex

Oleada de quejas y renuncias golpean Miss Universo

Oleada de quejas y renuncias golpean Miss Universo

Marcha 25N: ¿A qué hora inicia y cuál será la ruta de la movilización en la CDMX?

Marcha 25N: ¿A qué hora inicia y cuál será la ruta de la movilización en la CDMX?

Tabe analiza ir al Congreso; ve clima de linchamiento

Tabe analiza ir al Congreso; ve clima de linchamiento

Caracas. advirtió que las aerolíneas que cancelaron sus vuelos con origen y destino en el país tras el aviso de Estados Unidos sobre una "en la región" tienen hasta las 12.00 hora local (16.00 GMT) del miércoles para reanudar sus operaciones, porque en caso contrario serán revocados sus permisos de "vuelo permanente".

"El Estado venezolano fijó posición con las aerolíneas y tomará las acciones correspondientes. Ya les quedan menos de 24 horas", dijo a EFE una fuente del Ministerio de Transporte venezolano.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), adscrito a esa cartera de Estado, dio un plazo de 48 horas a las líneas aéreas para retomar sus operaciones, medida que el organismo informó a los representantes legales de estas empresas en una reunión el lunes y que entró en vigor a mediodía, hora local.

Lee también

Este martes, la aerolínea venezolana Estelar informó que se ve impedida para cumplir con sus vuelos entre Caracas y Madrid entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre, luego de los avisos emitidos por la Autoridad Aeronáutica de España (AESA).

La española Enaire, que tiene asignada la gestión de la navegación aérea en el país europeo, publicó el lunes, a petición de AESA, un aviso en el que recomienda a los operadores aéreos civiles españoles no realizar ningún vuelo en el espacio aéreo dentro del FIR Maiquetía (SVZM), que abarca todo el territorio venezolano y se extiende hasta el mar Caribe.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Sorpresa de última hora para pensionados! Adultos mayores que recibirán dinero este 28 de noviembre. Foto: IMSS / ISSSTE / Secretaría de Bienestar / Adobe

¡Sorpresa de última hora para pensionados! Adultos mayores que recibirán dinero este 28 de noviembre

Confirman qué estados podrán sacar la licencia permanente de CDMX en 2026. Foto: Canva

Confirman qué estados podrán sacar la licencia permanente de CDMX en 2026

Visa americana. Foto: iStock

¡Atento! Cambio en trámite de visa en CDMX entra en vigor este 24 de noviembre

Visa americana/ iStock/ Antonio_Diaz

El ‘secreto’ para obtener la visa americana de turista: Cómo probar tus lazos con México

Colorado este invierno. Foto: iStock/ MargaretW

Inicia la temporada de esquí: 7 destinos de Colorado para tener las mejores vacaciones de invierno