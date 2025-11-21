Más Información

"R1" fue detenido en 2012 y liberado por un juez en 2022; ahora es el actor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

"R1" fue detenido en 2012 y liberado por un juez en 2022; ahora es el actor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Fiscalía de Michoacán detiene a escoltas de Carlos Manzo

Fiscalía de Michoacán detiene a escoltas de Carlos Manzo

Guerra en Ucrania: Estos son los puntos del plan de Trump para lograr la paz

Guerra en Ucrania: Estos son los puntos del plan de Trump para lograr la paz

¡No te espantes! Suena alerta sísmica en el sur de la CDMX; autoridades informan que no hubo movimientos telúrico

¡No te espantes! Suena alerta sísmica en el sur de la CDMX; autoridades informan que no hubo movimientos telúrico

De Lupita Jones a Fátima Bosch: las dudas que han acompañado el triunfo de las mexicanas en Miss Universo

De Lupita Jones a Fátima Bosch: las dudas que han acompañado el triunfo de las mexicanas en Miss Universo

¡Es oficial! Sheinbaum convoca a mexicanos al Zócalo de la CDMX este 6 de diciembre; celebrará los 7 años de la 4T

¡Es oficial! Sheinbaum convoca a mexicanos al Zócalo de la CDMX este 6 de diciembre; celebrará los 7 años de la 4T

Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco será auxiliar de Guillermo Almada en el Valladolid

Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco será auxiliar de Guillermo Almada en el Valladolid

Estrategia de Salinas Pliego ha sido de mucho odio, dice Sheinbaum; advierte pérdida de anunciantes en TV Azteca

Estrategia de Salinas Pliego ha sido de mucho odio, dice Sheinbaum; advierte pérdida de anunciantes en TV Azteca

“Golpe al huachicol, el más importante de este gobierno": García Harfuch; habrá más, asevera

“Golpe al huachicol, el más importante de este gobierno": García Harfuch; habrá más, asevera

Fátima Bosch solicita al IMPI registro de su nombre como marca; busca usarlo en temas de publicidad

Fátima Bosch solicita al IMPI registro de su nombre como marca; busca usarlo en temas de publicidad

Detienen a Isidro Santamaría, dirigente de la CTM en Quintana Roo, por presunto homicidio

Detienen a Isidro Santamaría, dirigente de la CTM en Quintana Roo, por presunto homicidio

Detienen al sexto regidor de Chalco por presunto huachicol de agua; había sido reportado como desaparecido

Detienen al sexto regidor de Chalco por presunto huachicol de agua; había sido reportado como desaparecido

La (FAA) de EU emitió este viernes un aviso instando a los vuelos comerciales a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa en la región", aviso que coincide con el nutrido despliegue militar de Washington en la zona para presionar al Gobierno de .

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Jóvenes Construyendo el Futuro abre registro el 1 de diciembre: así puedes vincularte a una empresa. Foto: Facebook Jóvenes Construyendo el Futuro / Adobe

Jóvenes Construyendo el Futuro abre registro el 1 de diciembre: así puedes vincularte a una empresa

Visa americana/ iStock/ Antonio_Diaz

El ‘secreto’ para obtener la visa americana de turista: Cómo probar tus lazos con México

Experto de Harvard arremete contra la NASA por imágenes “engañosas” de 3I/ATLAS: “No debemos juzgar un libro por su portada”. Foto: Medium/AP

Experto de Harvard arremete contra la NASA por imágenes “engañosas” de 3I/ATLAS: “No debemos juzgar un libro por su portada”

Canadá. Foto: Adobe

Canadá emite alerta de viaje para México y pide no viajar a estos lugares por “secuestros”

iStock/ Jonathan Ross

Guía de viaje a Aspen Snowmass: Cómo llegar, mejores atracciones y lo que debes saber para ir