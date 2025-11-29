Más Información

Raúl Rocha movía huachicol en 80 doblerremolques

Combustible robado y factureros, en la mira de la FGR de Godoy

Se disparó con AMLO asalto al transporte; se reduce en 2025

Ven rezago de México en respuesta al fentanilo

Volaris y Viva advierten de afectación en vuelos

La UNAM resulta incómoda para el poder

“Queremos que María regrese a casa”

Héctor Elizalde Mora asume titularidad de la Agencia de Investigación Criminal; es el primer cambio bajo el mando de Ernestina Godoy

“Salida de Gertz es el primer golpe de autoridad de la presidenta”: Mario Maldonado frente a suscriptores de EL UNIVERSAL

Unidad antilavado de EU actualiza alerta sobre transferencias que involucren a inmigrantes e incluye las remesas

Hijo del alcalde de Huixtla, Chiapas, es raptado y liberado con huellas de tortura

Derrame de hidrocarburo afecta al río Cazones, en Veracruz; suspenden bombeo de agua en Poza Rica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse como completamente cerrado, en el marco de una escalada con el mandatario izquierdista Nicolás Maduro.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad", escribió Trump en su red Truth Social sin dar más detalles.

Desde inicios de septiembre, el gobierno de Trump aumentó la presión sobre Venezuela, con un importante despliegue militar en el Caribe que incluye el mayor portaviones del mundo.

El gobierno de Trump afirma que su objetivo es detener el tráfico de drogas desde el país sudamericano, pero Caracas asegura que Estados Unidos busca un cambio de régimen.

Tras el despliegue de la flota militar, las fuerzas estadounidenses han matado al menos a 83 personas en sus más de 20 ataques contra presuntas "narcolanchas", en el Caribe y el este del Pacífico.

Por ahora, Washington no ha aportado ninguna evidencia de que esas embarcaciones eran usadas para transportar drogas o representaban una amenaza para Estados Unidos.

El diario New York Times informó el viernes que los dos líderes mantuvieron la semana pasada una conversación telefónica en la que abordaron una posible reunión en Estados Unidos.

La noticia sobre la llamada entre Trump y Maduro se produjo un día después de que el presidente estadounidense afirmara que los esfuerzos para detener el tráfico de drogas venezolano por tierra eran inminentes, lo que aumentó aún más las tensiones con Caracas.

