Pete Hegseth, secretario de Guerra, ordenó matar a todos los tripulantes en el primer ataque contra una presunta narcolancha en el Caribe, reportaron este viernes medios estadounidenses.

"La orden era matar a todos", dijo una de las fuentes al medio The Washington Post.

El Post narra que "un misil silbó frente a la costa de Trinidad, impactando el buque y provocando un incendio de proa a popa. Durante minutos, los comandantes observaron cómo ardía el barco en una transmisión en vivo de un dron. Al disiparse el humo: dos supervivientes se aferraban a los restos humeantes".

Según las fuentes, el comandante a cargo ordenó un segundo ataque para cumplir con las instrucciones de Hegseth.

Las fuentes indicaron que el comandante que supervisaba la operación desde Fort Bragg, Carolina del Norte, el almirante Frank M. "Mitch" Bradley, informó a los participantes de una conferencia telefónica segura que los sobrevivientes seguían siendo objetivos legítimos, puesto que, en teoría, podían llamar a otros traficantes para que los recuperaran a ellos y a su cargamento,

Todd Huntley, exabogado militar que asesoró a las fuerzas de Operaciones Especiales durante siete años en el apogeo de la campaña antiterrorista estadounidense, dijo al Post que incluso si Estados Unidos estuviera en guerra con los traficantes, una orden de matar a todos los ocupantes del barco si ya no pudieran luchar "sería en esencia una orden de no mostrar cuartel, lo que sería un crimen de guerra".

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, se negó a responder preguntas sobre la orden de Hegseth y otros detalles de la operación, incluida la participación de las Operaciones Especiales. "Toda esta narrativa es completamente falsa", declaró. "Las operaciones en curso para desmantelar el narcoterrorismo y proteger a la Patria de las drogas mortales han sido un éxito rotundo".

CNN recordó que el presidente Donald Trump anunció el ataque y las muertes el mismo día, pero la administración nunca reconoció públicamente haber matado a los sobrevivientes.

Una fuente dijo a CNN que no está claro si Hegseth sabía que había sobrevivientes antes del segundo ataque.

“De cualquier manera, están infringiendo la ley”, dijo Sarah Harrison, exasesora general asociada del Pentágono y ahora analista sénior del grupo de expertos Crisis Group. “Están matando a civiles, y si se asume que son combatientes, también es ilegal: según el derecho de los conflictos armados, si alguien está fuera de combate y ya no puede luchar, debe ser tratado con humanidad”.

