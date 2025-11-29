Más Información

Harfuch se reúne con representantes del autotransporte; reforzarán operativos en carreteras

Raúl Rocha movía huachicol en 80 doblerremolques

"Somos gobiernos que damos al pueblo": Sheinbaum; destaca inflación controlada y aumento al salario mínimo

Suspende México importaciones de carne de cerdo de España por brote de peste porcina africana

América vs Rayados: Horario y canales para ver EN VIVO la Liguilla de la Liga MX, HOY, sábado 29 de noviembre

Llegan los primeros cambios en FGR con Ernestina Godoy; Héctor Elizalde va a AIC y César Oliveros a FEMDO

La UNAM resulta incómoda para el poder

Combustible robado y factureros, en la mira de la FGR de Godoy

Volaris y Viva advierten de afectación en vuelos

“Salida de Gertz es el primer golpe de autoridad de la presidenta”: Mario Maldonado frente a suscriptores de EL UNIVERSAL

Enfrentamiento entre grupos armados en Tepeaca, Puebla, deja un muerto y al menos dos heridos

¡Héroes! Policías salvan a bebé que se asfixiaba con una hoja de árbol en Centro Histórico de la CDMX

denunció como una "amenaza colonialista" a su soberanía la advertencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de un "cierre total" del espacio aéreo venezolano, indicó un comunicado de la cancillería.

"Venezuela denuncia y condena la amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo, (...) una nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela", señala el texto publicado por el canciller Yvan Gil.

Trump advirtió este sábado que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse como completamente cerrado, en el marco de una escalada con el mandatario izquierdista .

Apenas esta semana, The New York Times reportó que el mandatario estadounidense habló por teléfono la semana pasada con Maduro, el líder venezolano, y discutió una posible reunión entre ellos.

