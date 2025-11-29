Venezuela denunció como una "amenaza colonialista" a su soberanía la advertencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de un "cierre total" del espacio aéreo venezolano, indicó un comunicado de la cancillería.

"Venezuela denuncia y condena la amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo, (...) una nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela", señala el texto publicado por el canciller Yvan Gil.

Trump advirtió este sábado que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse como completamente cerrado, en el marco de una escalada con el mandatario izquierdista Nicolás Maduro.

Apenas esta semana, The New York Times reportó que el mandatario estadounidense habló por teléfono la semana pasada con Maduro, el líder venezolano, y discutió una posible reunión entre ellos.

