Más Información
Dan orden de aprehensión a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, por huachicol; se convierte en testigo protegido de FGR
"Para lo político ya habrá otros momentos"; Sheinbaum pide solidaridad a Noroña con Grecia Quiroz por muerte de Carlos Manzo
Sheinbaum: Acusaciones a Raúl Rocha son independientes a Fátima Bosch; "le quieren quitar mérito", dice
Padre de Fátima Bosch se defiende de señalamientos; dice que en Pemex su función no era la de otorgar contratos
Siete cárteles controlan mercado negro de tabaco en México; obtienen hasta 20 mil mdp al año: Defensorxs
Caracas. El plazo de 48 horas que otorgó el gobierno de Venezuela a las aerolíneas para que retomen sus operaciones en el país sudamericano terminó este miércoles sin que hasta el momento las autoridades hayan confirmado su decisión de revocar los permisos de "vuelo permanente" o hayan anunciado algún otro tipo de sanción.
Iberia, Air Europa y Plus Ultra, así como Tap, Avianca, Gol, Latam y Turkish Airlines han anunciado la suspensión de sus vuelos tras la alerta emitida el viernes por la autoridad aérea estadounidense, que instó a "extremar la precaución" al sobrevolar el territorio venezolano y el sur del mar Caribe, en medio del despliegue militar que Washington mantiene en la región.
El Ejecutivo de Nicolás Maduro advirtió el martes a las aerolíneas que tenían hasta las 12.00 hora local (16.00 GMT) de este miércoles para reanudar operaciones, porque en caso contrario serán revocados sus permisos de vuelo.
Lee también Venezuela insta a aerolíneas a reanudar sus vuelos antes del mediodía del miércoles o revocará permisos
Sin embargo, las compañías aéreas españolas consultadas por EFE dicen que, ante todo, priman la seguridad y siguen las recomendaciones de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA) que pidió no sobrevolar el país latinoamericano y parte del Caribe.
Al menos 6 mil pasajeros que tenían previsto viajar entre Madrid y Caracas durante estos días se han visto afectados por las cancelaciones de vuelo con las líneas Iberia, Plus Ultra y Air Europa.
Las venezolanas Laser y Estelar, que viajan hacia Madrid con los proveedores Plus Ultra e Iberojet, respectivamente, también anunciaron la suspensión de sus vuelos hasta el 1 de diciembre, tras la recomendación de AESA.
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]