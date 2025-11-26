Más Información

Dan orden de aprehensión a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, por huachicol; se convierte en testigo protegido de FGR

Dan orden de aprehensión a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, por huachicol; se convierte en testigo protegido de FGR

Sheinbaum: Acusaciones a Raúl Rocha son independientes a Fátima Bosch; "le quieren quitar mérito", dice

Sheinbaum: Acusaciones a Raúl Rocha son independientes a Fátima Bosch; "le quieren quitar mérito", dice

Transportistas mantienen bloqueos en 10 estados

Transportistas mantienen bloqueos en 10 estados

Plantan a Noroña tras dichos contra Grecia Quiroz; "tienen una campaña contra mí", asegura

Plantan a Noroña tras dichos contra Grecia Quiroz; "tienen una campaña contra mí", asegura

"Métete conmigo… Grecia no está sola"; diputado del Movimiento del Sombrero responde a Noroña

"Métete conmigo… Grecia no está sola"; diputado del Movimiento del Sombrero responde a Noroña

"Para lo político ya habrá otros momentos"; Sheinbaum pide solidaridad a Noroña con Grecia Quiroz por muerte de Carlos Manzo

"Para lo político ya habrá otros momentos"; Sheinbaum pide solidaridad a Noroña con Grecia Quiroz por muerte de Carlos Manzo

Padre de Fátima Bosch se defiende de señalamientos; dice que en Pemex su función no era la de otorgar contratos

Padre de Fátima Bosch se defiende de señalamientos; dice que en Pemex su función no era la de otorgar contratos

Bátiz pide no mezclar elección judicial con intermedia en 2027

Bátiz pide no mezclar elección judicial con intermedia en 2027

Aumentan daños sociales y ambientales por Tren Maya

Aumentan daños sociales y ambientales por Tren Maya

Siete cárteles controlan mercado negro de tabaco en México; obtienen hasta 20 mil mdp al año: Defensorxs

Siete cárteles controlan mercado negro de tabaco en México; obtienen hasta 20 mil mdp al año: Defensorxs

Denunciaron y no las escucharon

Denunciaron y no las escucharon

CRIT Teletón Los Cabos abre sus puertas para atender a 500 familias con niños con discapacidad

CRIT Teletón Los Cabos abre sus puertas para atender a 500 familias con niños con discapacidad

Santiago de Chile. El 25.5% de la población (cerca de 162 millones de personas) se encontraba en situación de monetaria en 2024, lo que supone una disminución del 2.2% con respecto al año anterior y es el nivel más bajo desde que hay datos comparables, informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

"La reducción de la cantidad de población en situación de pobreza a nivel regional en 2024 se explica principalmente por los resultados de México y, en menor medida, de ", indicó el organismo de Naciones Unidas en su informe "Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025".

La pobreza extrema, por su parte, afectó al 9.8% de la (62 millones de personas) en 2024, lo que representa 0.8 puntos porcentuales menos que el año anterior, pero se ubicó 2.1 puntos porcentuales por encima de la tasa registrada en 2014, cuando se alcanzó el nivel más bajo de las últimas tres décadas, según el documento.

Lee también

Para 2025, el organismo -con sede en Santiago de Chile- "proyecta una leve reducción de la pobreza, debido a las limitadas perspectivas de crecimiento regional".

En el mismo estudio, el organismo internacional destacó que la pobreza multidimensional pasó del 34.4% de la población de la región en 2014 al 20.9% en 2024, "principalmente gracias a los avances en materia de y ", explicó.

La Cepal mejoró en octubre en dos décimas su previsión de crecimiento regional para este año hasta el 2.4%, mientras que para 2026 mantuvo la estimación en el 2.3%.

Lee también

Latinoamérica, considerada la región más desigual del mundo, cerró tanto 2023 como 2024 con un crecimiento del 2.3%.

Con respecto a la desigualdad, el organismo advirtió que "la concentración del ingreso sigue siendo extrema en , ya que el 10% más rico capta el 34.2% del ingreso total, mientras que el 10% más pobre solo alcanza el 1.7%".

"Si bien muestra una lenta tendencia a la reducción, el coeficiente de Gini promedio de América Latina y el Caribe es el más alto de todas las regiones del mundo -solo inferior a una subregión de África (África Subsahariana)- y supera en 14 puntos porcentuales al de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ()", dice la CEPAL.

Lee también

Para superar la disparidad en mención, la Cepal recomendó distintas estrategias como reducir la , crear empleos de calidad, avanzar en la y la sociedad del cuidado y seguir fortaleciendo la institucionalidad social y su financiamiento.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Confirmado! SEP suspende clases y anuncia último puente antes de las vacaciones de diciembre. Foto: Canva / SEP

¡Confirmado! SEP suspende clases y anuncia último puente antes de las vacaciones de diciembre

Bienestar sorprende con depósito de 8 mil pesos el 28 de noviembre. ¿para qué beneficiarios? Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Bienestar sorprende con depósito de 8 mil pesos el 28 de noviembre, ¿para qué beneficiarios?

Visa americana/ iStock

¿Qué cubre la visa B1/B2? Lo que nadie te explica antes de viajar a Estados Unidos

Pasaporte americano. Adobe

10 obligaciones para mantener tu pasaporte americano y por qué puede ser revocado

Destinos con nieve en Estados Unidos. Foto: iStock/ johnandersonphoto

Los 10 destinos de Estados Unidos con más nieve para el invierno 2025-2026