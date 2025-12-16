Más Información

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum; es una decisión interna, dice

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum; es una decisión interna, dice

Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano, en el caso de Ernestina Ascencio

Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano, en el caso de Ernestina Ascencio

Frente frío 21 se va del país, pero dejará heladas en 11 estados; temperaturas serán de hasta -10 grados

Frente frío 21 se va del país, pero dejará heladas en 11 estados; temperaturas serán de hasta -10 grados

Pleitos y zafarranchos en el Congreso CDMX; estas son las peleas más recordadas entre diputados

Pleitos y zafarranchos en el Congreso CDMX; estas son las peleas más recordadas entre diputados

Noroña presume que ya tiene Pensión del Bienestar; "ya me llegó mi tarjeta", dice

Noroña presume que ya tiene Pensión del Bienestar; "ya me llegó mi tarjeta", dice

Harfuch encabeza mesa de seguridad en Chiapas; gobernador del estado reconoce apoyo de Sheinbaum

Harfuch encabeza mesa de seguridad en Chiapas; gobernador del estado reconoce apoyo de Sheinbaum

amenazó el martes con tomar medidas contra la (UE) si no cambia la regulación de algunos sectores, como el de internet.

En los últimos meses, Bruselas ha impuesto multas multimillonarias a grandes tecnológicas como o X.

La oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, criticó estas multas así como los impuestos que les imponen algunos de los 27 miembros de la UE.

Lee también

Washington apunta a las empresas europeas como blanco de sus amenazas para "contrarrestar estas medidas irrazonables" de Bruselas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]