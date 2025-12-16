Estados Unidos amenazó el martes con tomar medidas contra la Unión Europea (UE) si no cambia la regulación de algunos sectores, como el de internet.

En los últimos meses, Bruselas ha impuesto multas multimillonarias a grandes tecnológicas como Google o X.

La oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, criticó estas multas así como los impuestos que les imponen algunos de los 27 miembros de la UE.

Washington apunta a las empresas europeas como blanco de sus amenazas para "contrarrestar estas medidas irrazonables" de Bruselas.

