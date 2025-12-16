Más Información

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum; es una decisión interna, dice

Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano, en el caso de Ernestina Ascencio

Frente frío 21 se va del país, pero dejará heladas en 11 estados; temperaturas serán de hasta -10 grados

Pleitos y zafarranchos en el Congreso CDMX; estas son las peleas más recordadas entre diputados

Noroña presume que ya tiene Pensión del Bienestar; "ya me llegó mi tarjeta", dice

Harfuch encabeza mesa de seguridad en Chiapas; gobernador del estado reconoce apoyo de Sheinbaum

Ordenan suspender apertura de juicio de "El Lastra"; era el reclutador del CJNG y encargado del Rancho Izaguirre

Juez niega prisión para 4 cómplices de Raúl Rocha Cantú, acusados por FGR

Sheinbaum reprueba “espectáculo” de violencia en el Congreso de CDMX; “es condenable”, dice

CNBV revoca licencia de operación a Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo

Detienen a presunto implicado en asesinato de estilista, Miguel Ángel De la Mora en Polanco; ejecutan orden por homicidio calificado

Jet que salió de Acapulco se desploma en Toluca; esto se sabe del accidente y las víctimas

París. La Fiscalía francesa anunció que ha solicitado enviar a juicio al expresidente y a su esposa, Carla Bruni, entre otros, por presuntas presiones a un testigo clave del caso de la financiación libia de su de 2007, por el que el exmandatario fue condenado a 5 años de cárcel.

El cargo que se imputa a la antigua pareja presidencial es el de asociación ilícita con el fin de cometer un delito de estafa en y en el caso de Sarkozy se añade otro de receptación de soborno de testigos, según informó la Fiscalía Nacional Financiera en un comunicado.

El ex presidente francés, Nicolas Sarkozy, y su esposa Carla Bruni. Foto: EFE
El ex presidente francés, Nicolas Sarkozy, y su esposa Carla Bruni. Foto: EFE

Las presiones que se investigan fueron contra un intermediario francolibanés llamado , que falleció el 23 de septiembre pasado en Beirut, para que se desdijera de su testimonio.

Además de Sarkozy y Bruni, la Fiscalía solicitó también enviar a juicio a la conocida periodista del corazón Michèle Marchand, alias 'Mimi', que es amiga personal del expresidente y una importante donante de su partido.

