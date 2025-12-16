Más Información
París. La Fiscalía francesa anunció que ha solicitado enviar a juicio al expresidente Nicolas Sarkozy y a su esposa, Carla Bruni, entre otros, por presuntas presiones a un testigo clave del caso de la financiación libia de su campaña electoral de 2007, por el que el exmandatario fue condenado a 5 años de cárcel.
El cargo que se imputa a la antigua pareja presidencial es el de asociación ilícita con el fin de cometer un delito de estafa en banda organizada y en el caso de Sarkozy se añade otro de receptación de soborno de testigos, según informó la Fiscalía Nacional Financiera en un comunicado.
Las presiones que se investigan fueron contra un intermediario francolibanés llamado Ziad Takieddine, que falleció el 23 de septiembre pasado en Beirut, para que se desdijera de su testimonio.
Además de Sarkozy y Bruni, la Fiscalía solicitó también enviar a juicio a la conocida periodista del corazón Michèle Marchand, alias 'Mimi', que es amiga personal del expresidente y una importante donante de su partido.
