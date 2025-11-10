Más Información

Infonavit elimina casi 5 millones de “créditos impagables”

Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en números; conoce inversiones, efectivos de seguridad y apoyos

Cárteles modernizan armas; EU, rezagado

Caen ganancias bancarias por primera vez desde 2020

Calderón advierte que crimen organizado está apoderándose de América Latina; llama a “recomponer” instituciones de seguridad

Escuelas de Poza Rica, sin condiciones para regresar a clases

Gentrificación, sin avances en zonas especiales

Sancionan a fiscal por maltrato a personas mayores y con discapacidad; será capacitado en derechos humanos

Ambulantes saturan los pasillos de la Alameda Central

A dos meses de la explosión de pipa de Iztapalapa, crecen memoriales para las víctimas

Sarkozy será liberado bajo supervisión judicial tras pasar 20 días en prisión; tiene prohibido salir de Francia

Senado de EU avala plan para poner fin al cierre de gobierno

París. Un tribunal de apelaciones en decidió liberar al expresidente francés de prisión y colocarlo bajo supervisión judicial.

El anuncio del lunes se produjo menos de tres semanas después de que Sarkozy comenzó su sentencia de cinco años por en un esquema para financiar su campaña electoral de 2007 con fondos de Libia.

El tribunal dijo que Sarkozy tendrá prohibido salir del francés. Se espera que un juicio de apelación tenga lugar más adelante.

Sarkozy, de 70 años, se convirtió en el primer jefe del Estado francés en tiempos modernos en ser enviado a tras su condena el 25 de septiembre. Niega haber cometido algún . Fue encarcelado el 21 de octubre en espera de apelación.

