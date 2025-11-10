Sarkozy será liberado bajo supervisión judicial tras pasar 20 días en prisión; tiene prohibido salir de Francia

París. Un tribunal de apelaciones en París decidió liberar al expresidente francés Nicolas Sarkozy de prisión y colocarlo bajo supervisión judicial.

El anuncio del lunes se produjo menos de tres semanas después de que Sarkozy comenzó su sentencia de cinco años por conspiración criminal en un esquema para financiar su campaña electoral de 2007 con fondos de Libia.

El tribunal dijo que Sarkozy tendrá prohibido salir del territorio francés. Se espera que un juicio de apelación tenga lugar más adelante.

Sarkozy, de 70 años, se convirtió en el primer jefe del Estado francés en tiempos modernos en ser enviado a prisión tras su condena el 25 de septiembre. Niega haber cometido algún delito. Fue encarcelado el 21 de octubre en espera de apelación.

