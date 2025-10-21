París. Nicolas Sarkozy se convirtió este martes en el primer exjefe de Estado francés entre rejas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, condenado por maniobrar para financiar ilegalmente con dinero libio su campaña electoral de 2007.

Sarkozy, quien fuera presidente entre 2007 y 2012, ingresó por la mañana en la cárcel de La Santé, en el distrito XIV de París, para cumplir una pena de cinco años de prisión por asociación ilícita, impuesta por un tribunal en septiembre. ¿Cómo es esta prisión?

Inaugurada en 1867, La Santé es una de las tres principales prisiones del área de París, y la única intramuros en la capital francesa. Entre los presos más famosos que han pasado por allí están Paul Gorgulov, quien asesinó al presidente francés Paul Doumer; el dictador panameño Manuel Antonio Noriega (adonde llegó tras ser extraditado de Miami y donde pasó un breve tiempo, antes de ser enviado a Panamá) y el anarquista español Lucio Urtubia.

Pero el más famoso de todos fue el terrorista internacional Ilich Ramírez Sánchez, mejor conocido por el alias de Carlos, "El Chacal", un venezolano conocido por los asesinatos y atentados que cometió entre 1973 y 1985.

Sarkozy pasará en esta prisión tras ser condenado por asociación de malhechores para obtener financiación del régimen libio de Muamar Gaddafi para la campaña que en 2007, la que le llevó al Elíseo. Pese a su apelación, el tribunal dictó prisión provisional por su "gravedad".

El expresidente francés Nicolas Sarkozy sale de su residencia para presentarse en la prisión de La Santé para cumplir una condena de cinco años de prisión tras ser declarado culpable de conspiración criminal por un plan para que el difunto dictador libio Muamar el Gadafi financiara su campaña electoral de 2007. Foto: AFP

Fue condenado a cinco años de prisión, pero podría pasar solo unas semanas en la cárcel, dado que la defensa solicitó la libertad condicional, algo que la legislación permite a los presos que ya tienen 70 años. La justicia tiene dos meses de plazo para decidir.

La prisión fue renovada entre 2014 y 2019, después de denuncias por condiciones "inhumanas". Pero, al igual que muchas otras, sufre de hacinamiento.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, para agosto había mil 243 reclusos, cuando la prisión tiene capacidad para 657.

Celda VIP para Sarkozy

Sin embargo, Sarkozy no estará en el ala donde están todos los presos, sino en una zona considerada como VIP, donde son enviados los presos de alto perfil, como él, y cuya seguridad puede estar en riesgo.

En esta zona, aislada de las demás, las celdas, de entre 9 y 12 metros cuadrados, son individuales. Cuentan con su propia ducha, un escritorio y una ventana enrejada.

Además, Sarkozy tendrá acceso a una televisión, por una cuota mensual de 14 euros (poco menos de 300 pesos) mensuales, y a un teléfono fijo.

En la zona VIP de La Santé, se puede tener acceso, por una cantidad mensual, a una televisión en la celda. FOTO: STEPHANE DE SAKUTIN. AFP

Podrá recibir la visita de familiares tres veces por semana, igual que el resto de los presos.

Podrá salir una hora al patio, donde también estará solo, porque los presos en esta zona no pueden coincidir a la hora de sus salidas, por seguridad.

Según el abogado de Sarkozy, Christophe Ingrain, el exmandatario pasará la mayor parte del tiempo en su celda donde, dijo, escribirá sobre esta "experiencia tan difícil".

Sarkozy avanzó que entraría a La Santé "con la cabeza alta", una biografía de Jesús y el libro "El Conde de Montecristo", el inocente injustamente condenado más famoso de la literatura francesa.

