Nicolas Sarkozy se convirtió este martes en el primer exjefe de Estado francés entre rejas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, condenado por maniobrar para financiar ilegalmente con dinero libio su campaña electoral de 2007.

Sarkozy, quien fuera presidente entre 2007 y 2012, ingresó por la mañana en la cárcel de La Santé, en el distrito XIV de París, para cumplir una pena de cinco años de prisión por asociación ilícita. Imagen tomada el 6 de noviembre de 2020. Foto: archivo AFP

Inaugurada en 1867, La Santé es una de las tres principales prisiones del área de París, y la única intramuros en la capital francesa. Imagen aérea tomada el 20 de julio de 2010 muestra la Maison d'arret de la Sante (la prisión de Santé). Foto: archivo AFP

Entre los presos más famosos que han pisado La Santé está el terrorista internacional Ilich Ramírez Sánchez, mejor conocido por el alias de Carlos, "El Chacal". Una fotografía tomada el 12 de abril de 2019 muestra los pasillos de la prisión parisina. Foto: archivo AFP

Sarkozy no estará en el ala donde están todos los presos, sino en una zona considerada como VIP, donde son enviados los presos de alto perfil, como él, y cuya seguridad puede estar en riesgo. Una fotografía tomada el 12 de abril de 2019 muestra una celda de La Santé. Foto: archivo AFP

En esta zona, aislada de las demás, las celdas, de entre 9 y 12 metros cuadrados, son individuales. Cuentan con su propia ducha, un escritorio y una ventana enrejada. Fotografía tomada el 12 de abril de 2019 muestra una celda de la prisión parisina. Foto: archivo AFP

El expresidente francés fue condenado a cinco años de prisión, pero podría pasar solo unas semanas en la cárcel, dado que la defensa solicitó la libertad condicional. Imagen tomada el 12 de abril de 2019 de la prisión de La Santé. Foto: archivo AFP

