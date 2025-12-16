Más Información
Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum; es una decisión interna, dice
Sheinbaum reacciona a anuncio de Trump sobre nombrar a fentanilo como “arma de destrucción masiva”; la soberanía "no está discusión", reitera
Harfuch sostiene llamada telefónica con el ministro de Seguridad canadiense; acuerdan fortalecer Plan de Acción Canadá–México
Sedema suspende trámites por fiestas decembrinas; consulta aquí fechas y horarios de verificación vehicular
La Unión Europea renunció a prohibir totalmente la venta de vehículos nuevos con motor de combustión en 2035 como había previsto inicialmente, una medida para paliar la crisis que atraviesa el sector del automóvil en Europa.
A partir de esa fecha, los fabricantes podrán seguir vendiendo un número limitado de vehículos nuevos con motores térmicos o híbridos, pero cumpliendo ciertas condiciones.
Es una decisión "pragmática", dijo a la AFP Stéphane Séjourné, vicepresidente de la Comisión Europea, para justificar la marcha atrás en uno de los principales compromisos de la UE para llegar a la neutralidad de carbono en 2050.
Lee también Efecto Trump distorsiona las ventas de automóviles en Estados Unidos en 2025
sg/mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]