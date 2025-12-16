Más Información

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum; es una decisión interna, dice

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum; es una decisión interna, dice

Juez niega prisión para 4 cómplices de Raúl Rocha Cantú, acusados por FGR

Juez niega prisión para 4 cómplices de Raúl Rocha Cantú, acusados por FGR

Sheinbaum reacciona a anuncio de Trump sobre nombrar a fentanilo como “arma de destrucción masiva”; la soberanía "no está discusión", reitera

Sheinbaum reacciona a anuncio de Trump sobre nombrar a fentanilo como “arma de destrucción masiva”; la soberanía "no está discusión", reitera

Pleitos y zafarranchos en el Congreso CDMX; estas son las peleas más recordadas entre diputados

Pleitos y zafarranchos en el Congreso CDMX; estas son las peleas más recordadas entre diputados

Jet que salió de Acapulco se desploma en Toluca; esto se sabe del accidente y las víctimas

Jet que salió de Acapulco se desploma en Toluca; esto se sabe del accidente y las víctimas

CNBV revoca licencia de operación a Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo

CNBV revoca licencia de operación a Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo

Sheinbaum reprueba “espectáculo” de violencia en el Congreso de CDMX; “es condenable”, dice

Sheinbaum reprueba “espectáculo” de violencia en el Congreso de CDMX; “es condenable”, dice

Navidad sin aguinaldo para 13.7 millones de trabajadores

Navidad sin aguinaldo para 13.7 millones de trabajadores

“Si no nos unimos, nos van a aplastar”; Musacchio llama a periodistas a unirse contra la censura

“Si no nos unimos, nos van a aplastar”; Musacchio llama a periodistas a unirse contra la censura

Harfuch sostiene llamada telefónica con el ministro de Seguridad canadiense; acuerdan fortalecer Plan de Acción Canadá–México

Harfuch sostiene llamada telefónica con el ministro de Seguridad canadiense; acuerdan fortalecer Plan de Acción Canadá–México

Sedema suspende trámites por fiestas decembrinas; consulta aquí fechas y horarios de verificación vehicular

Sedema suspende trámites por fiestas decembrinas; consulta aquí fechas y horarios de verificación vehicular

César Duarte “licuó” 73.9 mdp en su gestión, detalla la FGR

César Duarte “licuó” 73.9 mdp en su gestión, detalla la FGR

La renunció a prohibir totalmente la con motor de combustión en 2035 como había previsto inicialmente, una medida para paliar la crisis que atraviesa el sector del automóvil en Europa.

A partir de esa fecha, los fabricantes podrán seguir vendiendo un número limitado de con motores térmicos o híbridos, pero cumpliendo ciertas condiciones.

Es una decisión "pragmática", dijo a la AFP Stéphane Séjourné, vicepresidente de la Comisión Europea, para justificar la marcha atrás en uno de los principales compromisos de la UE para llegar a la neutralidad de carbono en 2050.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Programas Bienestar ¿Quiénes recibirán hasta $5,800 pesos antes de Navidad. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Programa Bienestar: ¿Quiénes recibirán hasta $5,800 pesos antes de Navidad?

¿Tienes dinero en Infonavit? Así puedes retirar tu ahorro paso a paso. Foto: Adobe / Infonavit

¿Tienes dinero en Infonavit? Así puedes retirar tu ahorro paso a paso

Esto ocurrirá el 19 de diciembre cuando el cometa 3I/ATLAS pase cerca de la Tierra según experto de Harvard. Foto iStock / siete solar

Esto ocurrirá el 19 de diciembre cuando el cometa 3I/ATLAS pase cerca de la Tierra según experto de Harvard

AP

Estados Unidos endurece reglas: fotos para trámites migratorios deberán ser recientes

visa americana. Foto: iStock

Los 4 errores que pueden costarte la visa de turista para Estados Unidos