El plan de paz estadounidense para poner fin a la guerra ruso-ucraniana, contempla la adhesión de Kiev a la a partir de enero de 2027, declaró a AFP el viernes un alto funcionario familiarizado con el asunto.

"Está estipulado, pero es un tema de negociación, y los están a favor", declaró el funcionario, que habló bajo condición de anonimato.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

visa canadiense. iStock/Deagreez/ husayno

¿Viajas al Mundial? Canadá urge a solicitar visa, permisos y eTA con anticipación

Real ID. iStock/photovs/ GOV

¿Sin REAL ID? Deberás pagar una nueva tarifa en aeropuertos de Estados Unidos

Foto: ChatGPT

Estados Unidos planea revisar las redes sociales de los turistas que quieren viajar al país

El debate explota: ¿la humanidad está preparada si 3I/ATLAS resulta ser una nave alienígena?

Experto de Harvard enciende la polémica: ¿la humanidad está preparada si 3I/ATLAS resulta ser una nave alienígena?

¡NO TE CONFÍES! Última fecha para COBRAR tu aguinaldo y la multa que pagará tu jefe si no te deposita a tiempo. Foto: Canva

¡NO TE CONFÍES! Última fecha para COBRAR tu aguinaldo y la multa que pagará tu jefe si no te deposita a tiempo