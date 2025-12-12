El plan de paz estadounidense para poner fin a la guerra ruso-ucraniana, contempla la adhesión de Kiev a la Unión Europea, a partir de enero de 2027, declaró a AFP el viernes un alto funcionario familiarizado con el asunto.

"Está estipulado, pero es un tema de negociación, y los estadounidenses están a favor", declaró el funcionario, que habló bajo condición de anonimato.

