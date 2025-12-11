Leópolis. Ucrania se comprometió a acelerar sus medidas en 10 ámbitos prioritarios, que incluyen reformas judiciales y políticas anticorrupción, en el marco de su proceso de adhesión a la Unión Europea (UE), que a su vez reafirmó su apoyo a Kiev y su voluntad de avanzar en ese camino.

Kiev y la UE se manifestaron así al término de la reunión informal de Ministros de Asuntos Europeos de los Veintisiete que tuvo lugar hoy en la ciudad ucraniana de Leópolis, cuya celebración en tan simbólico escenario “es una muestra muy importante” del respaldo europeo a Ucrania, según dijo en una rueda de prensa el viceprimer ministro para la Integración Europea y Euroatlántica de Ucrania, Taras Kachka.

La apertura de las negociaciones formales para la adhesión viene siendo vetada por Hungría y pese a que el Ejecutivo comunitario ha dado su luz verde a iniciar ese proceso sobre los principales capítulos necesarios para llevarlo a cabo, que incluyen cuestiones de Estado de derecho, mercado interior y relaciones exteriores.

La UE valora especialmente “la determinación y resiliencia” que demuestra Ucrania para avanzar en reformas “que refuercen la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza pública”, todo ello “en el contexto de desafíos extraordinarios derivados de la guerra de agresión rusa”, señalaron ambas partes en un comunicado conjunto.

Para tratar de continuar avanzando en este proceso pese al bloqueo húngaro, se han identificado una decena de puntos en los que Kiev deberá centrar sus esfuerzos y que incluyen principalmente medidas destinadas a reforzar el Estado de derecho.

Entre las 10 medidas destacadas por la Comisión y asumidas por Kiev sobresalen cambios estructurales en el sistema de justicia penal y en la arquitectura institucional anticorrupción.

Ucrania se compromete en concreto a aprobar reformas profundas del Código de Procedimiento Penal, eliminar obstáculos procesales en casos de corrupción de alto nivel, extender los plazos de prescripción y blindar la independencia de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO).

UE impulsa candidatura de Ucrania pese a objeciones de Hungría

La Unión Europea entregó a Ucrania una larga lista de reformas necesarias para unirse al bloque, decidida a impulsar el proceso a pesar de la guerra y las objeciones de Hungría.

Altos funcionarios y diplomáticos de la UE reunidos en Leópolis, en el oeste de Ucrania, declararon que una lista de demandas que cubre aproximadamente la mitad de las reformas requeridas permitiría avanzar mientras las negociaciones formales siguen bloqueadas por Budapest.

La membresía en la UE se ha convertido en el objetivo central del esfuerzo de Ucrania por anclarse a Occidente, ya que las perspectivas de la OTAN se estancan.

