Más Información

“Hablamos principalmente de comercio”; Trump detalla conversación con Sheinbaum y Carney

“Hablamos principalmente de comercio”; Trump detalla conversación con Sheinbaum y Carney

Marina somete a hombre fuera de zona naval en Puerto Vallarta; video lo muestra apuntando a marinos

Marina somete a hombre fuera de zona naval en Puerto Vallarta; video lo muestra apuntando a marinos

Sube a seis el número de muertos por explosión de auto bomba en Coahuayana, Michoacán

Sube a seis el número de muertos por explosión de auto bomba en Coahuayana, Michoacán

FGR actualiza investigación por coche bomba en Michoacán; indaga delincuencia organizada

FGR actualiza investigación por coche bomba en Michoacán; indaga delincuencia organizada

Los Chiefs se desploman ante los Texans y peligra su presencia en Playoffs; Mahomes lanzó tres intercepciones

Los Chiefs se desploman ante los Texans y peligra su presencia en Playoffs; Mahomes lanzó tres intercepciones

Liga MX: Así se jugará la Gran Final del Apertura 2025; Toluca y Tigres pelearán por la corona del torneo

Liga MX: Así se jugará la Gran Final del Apertura 2025; Toluca y Tigres pelearán por la corona del torneo

La eterna dualidad de Winston Herzovich: un cuento de Ari Volovich

La eterna dualidad de Winston Herzovich: un cuento de Ari Volovich

Juan Gabriel era el centro, y nada más: una reseña del documental producido por Netflix

Juan Gabriel era el centro, y nada más: una reseña del documental producido por Netflix

La disidente profesora Antonieta Rivas Mercado

La disidente profesora Antonieta Rivas Mercado

José Gordon: soñar a fuerza de palabras

José Gordon: soñar a fuerza de palabras

“La familia es un mito con dioses, fábulas, castigos y premios”: entrevista a María del Mar Ramón

“La familia es un mito con dioses, fábulas, castigos y premios”: entrevista a María del Mar Ramón

Somos México avanza en proceso para ser partido; cumple requisito de 200 asambleas

Somos México avanza en proceso para ser partido; cumple requisito de 200 asambleas

Kiev.— Ataques con artillería, misiles y drones rusos durante la noche del domingo mataron al menos a cuatro personas en Ucrania, después de que funcionarios de Estados Unidos y Ucrania concluyeran un tercer día de conversaciones destinadas a poner fin a la guerra.

Kiev y sus aliados occidentales dicen que Rusia está tratando de paralizar la red eléctrica ucraniana y negar a los civiles el acceso a calefacción, luz y agua corriente por cuarto invierno consecutivo, en lo que los funcionarios ucranianos llaman “convertir el frío en arma”.

La última ronda de ataques se produjo cuando el presidente ucraniano Volodimir Zelensky dijo el sábado por la noche que había tenido una “llamada telefónica sustantiva” con funcionarios estadounidenses involucrados en conversaciones con una delegación ucraniana en Florida. Declaró que había recibido una actualización por teléfono de parte de funcionarios de Estados Unidos y Ucrania en las conversaciones. El mandatario ucraniano reclamó “más sistemas de defensa aérea y misiles y más apoyo para nuestros defensores”.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) pidió reparar el sarcófago que protege la central nuclear de Chernobyl, en Ucrania, dañada en un bombardeo en febrero durante la guerra con Rusia. Según el OIEA, la cubierta protectora “ha perdido sus funciones de seguridad primarias, incluida la capacidad de contención” de radiación.

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump dijo que “hemos estado hablando con el presidente [ruso, Vladimir] Putin y con los líderes ucranianos, incluido Zelensky, y debo decir que estoy un poco decepcionado de que el presidente Zelensky aún no haya leído la propuesta” de EU para poner fin a la guerra con Rusia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas. Foto: iStock / summerphotos / PrathanChorruangsak

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas

Aumento salarial 2026 conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más. Foto: Canva

Aumento salarial 2026: conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más

visa americana/ Foto: iStock

Si inicio mi trámite de visa americana en diciembre de 2025, ¿cuándo me darán cita?

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo. Foto creada con IA

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo

Nueva York/ Foto: AFP

Navidad 2025 en Nueva York: Guía con mejores atracciones, encendido del árbol y fiesta de Año Nuevo