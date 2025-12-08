Kiev.— Ataques con artillería, misiles y drones rusos durante la noche del domingo mataron al menos a cuatro personas en Ucrania, después de que funcionarios de Estados Unidos y Ucrania concluyeran un tercer día de conversaciones destinadas a poner fin a la guerra.

Kiev y sus aliados occidentales dicen que Rusia está tratando de paralizar la red eléctrica ucraniana y negar a los civiles el acceso a calefacción, luz y agua corriente por cuarto invierno consecutivo, en lo que los funcionarios ucranianos llaman “convertir el frío en arma”.

La última ronda de ataques se produjo cuando el presidente ucraniano Volodimir Zelensky dijo el sábado por la noche que había tenido una “llamada telefónica sustantiva” con funcionarios estadounidenses involucrados en conversaciones con una delegación ucraniana en Florida. Declaró que había recibido una actualización por teléfono de parte de funcionarios de Estados Unidos y Ucrania en las conversaciones. El mandatario ucraniano reclamó “más sistemas de defensa aérea y misiles y más apoyo para nuestros defensores”.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) pidió reparar el sarcófago que protege la central nuclear de Chernobyl, en Ucrania, dañada en un bombardeo en febrero durante la guerra con Rusia. Según el OIEA, la cubierta protectora “ha perdido sus funciones de seguridad primarias, incluida la capacidad de contención” de radiación.

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump dijo que “hemos estado hablando con el presidente [ruso, Vladimir] Putin y con los líderes ucranianos, incluido Zelensky, y debo decir que estoy un poco decepcionado de que el presidente Zelensky aún no haya leído la propuesta” de EU para poner fin a la guerra con Rusia.