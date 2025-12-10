Roma.— El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmó ayer que está “listo” para celebrar elecciones en su país, y que espera enviar hoy a Estados Unidos una propuesta enmendada para terminar la guerra con Rusia, que empezó hace casi cuatro años.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, presiona a Kiev para que acepte un acuerdo propuesto por Washington.

Los aliados de Ucrania criticaron el plan inicial por ser demasiado favorable a Rusia y, desde entonces, fue enmendado. “Estamos trabajando y continuaremos. Creo que lo entregaremos”, respondió Zelensky a la pregunta de un periodista sobre si Ucrania ya había enviado el plan actualizado a EU.

En una entrevista publicada este martes por Politico, Trump acusó a Zelensky de ni siquiera haber leído las propuestas presentadas por su administración. También dijo que Kiev estaba “utilizando la guerra” para evitar convocar elecciones. “Hablan de democracia, pero llega un punto en que ya no es una democracia”, afirmó.

Ucrania debería haber organizado presidenciales en 2024, pero los comicios fueron pospuestos, porque desde la invasión rusa de febrero de 2022 rige la ley marcial.

“Estoy listo para las elecciones”, aseguró Zelensky a los periodistas este martes, precisando que había solicitado “propuestas sobre la posibilidad de modificar los fundamentos legislativos y la ley sobre elecciones durante la ley marcial”. El dirigente ucraniano señaló, sin embargo, que para que la votación pudiera celebrarse, era necesario garantizar la seguridad en el país, bombardeado por Rusia a diario.

“Ahora pido, y lo declaro abiertamente, que Estados Unidos me ayude, posiblemente junto con mis colegas europeos, a garantizar la seguridad para la celebración de las elecciones”, afirmó.

Zelensky viajó los últimos días a varias capitales europeas para elaborar una respuesta al plan estadounidense. El lunes se reunieron con dirigentes europeos en Londres y Bruselas, y el martes tuvo un encuentro con el papa León XIV y también con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

El Vaticano dijo que León XIV reiteró la necesidad de continuar el diálogo y “expresó su deseo urgente de que las actuales iniciativas diplomáticas logren una paz justa y duradera”. La Santa Sede ha intentado mantenerse neutral en la guerra mientras ofrece solidaridad y asistencia a lo que llama el pueblo “martirizado” de Ucrania.

El plan de Washington preveía que Ucrania cediera territorios no ocupados por Rusia a cambio de promesas en materia de seguridad, pero cerraba la puerta al anhelo de Kiev de unirse a la OTAN.

Pero tanto Ucrania, como sus aliados, consideraron que la primera versión del plan de Washington era demasiado favorable a Rusia.

En un principio, ese documento tenía 28 puntos, pero quedó en 20 después de las reuniones que mantuvieron representantes de Ucrania y Estados Unidos el pasado fin de semana, según Zelensky. El mandatario ucraniano cree que las negociaciones tropiezan precisamente en las cuestiones territoriales y las garantías de seguridad.

“¿Nos planteamos ceder territorios? No tenemos ningún derecho legal para hacerlo, en virtud de la legislación ucraniana, nuestra Constitución y el derecho internacional. Y tampoco tenemos ningún derecho moral”, afirmó.