Más Información

Dos vehículos y tres motos escoltaron al coche bomba; las horas previas al estallido en Coahuayana

Dos vehículos y tres motos escoltaron al coche bomba; las horas previas al estallido en Coahuayana

García Harfuch: No se descarta ninguna línea de investigación por coche bomba en Coahuayana; destaca Plan Michoacán

García Harfuch: No se descarta ninguna línea de investigación por coche bomba en Coahuayana; destaca Plan Michoacán

SESNSP: Baja 37% el promedio diario de homicidios dolosos en 14 meses; 7 estados concentran 51% del total

SESNSP: Baja 37% el promedio diario de homicidios dolosos en 14 meses; 7 estados concentran 51% del total

FGR de Gertz pagó mil mdp en seguros médicos VIP

FGR de Gertz pagó mil mdp en seguros médicos VIP

La Mañanera del Pueblo, 9 de diciembre, minuto a minuto

La Mañanera del Pueblo, 9 de diciembre, minuto a minuto

César Duarte es trasladado al Altiplano; juez definirá vinculación a proceso por lavado de dinero

César Duarte es trasladado al Altiplano; juez definirá vinculación a proceso por lavado de dinero

Inflación supera expectativas en noviembre, repunta 3.8% a tasa anual

Inflación supera expectativas en noviembre, repunta 3.8% a tasa anual

Trump amaga con arancel del 5% a México si incumple con Tratado de Aguas

Trump amaga con arancel del 5% a México si incumple con Tratado de Aguas

Embajada de EU pide información sobre paradero de Ryan Wedding, exatleta ligado al Cártel de Sinaloa; recompensa es de 15 mdd

Embajada de EU pide información sobre paradero de Ryan Wedding, exatleta ligado al Cártel de Sinaloa; recompensa es de 15 mdd

Líneas móviles sin nombre o empresa quedarán inactivas en 2026; Comisión Reguladora fija plazo final para registrar datos

Líneas móviles sin nombre o empresa quedarán inactivas en 2026; Comisión Reguladora fija plazo final para registrar datos

Tumban palmeras enfermas; llegan nuevos árboles

Tumban palmeras enfermas; llegan nuevos árboles

Arde fábrica en Ixtapaluca; incendio provoca movilización de servicios de emergencia

Arde fábrica en Ixtapaluca; incendio provoca movilización de servicios de emergencia

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a la Unión Europea (UE) de ser un grupo de países "en decadencia" liderados por personas "débiles", durante una entrevista con Politico publicada este martes.

"Creo que son débiles. Pero también creo que quieren ser tan políticamente correctos que no saben qué hacer. Europa no sabe qué hacer", declaró Trump en relación a los líderes europeos.

En cuanto a la , el mandatario achacó a los dirigentes europeos que "hablan pero no producen" y mientras tanto "la guerra sigue y sigue".

"No están haciendo un buen trabajo. Europa no está haciendo un buen trabajo en muchos aspectos", siguió Trump. "No saben qué hacer", agregó.

Lee también

Trump cargó contra el líder ucraniano, Volodímir Zelensky, y aseguró que "va a tener que espabilarse y empezar a aceptar las cosas".

El mandatario se mostró molesto con el ucraniano porque, según dijo, no se ha leído el último borrador de la propuesta de para poner fin a la guerra. "Estaría bien que lo leyera", dijo.

Zelensky y líderes europeos mantienen postura

En tanto, Zelensky se reunió este lunes en Londres con los líderes del Reino Unido, Francia y Alemania y aseguró que los socios europeos mantienen "una postura común" de cara a encontrar una solución a la guerra.

El ucraniano insistió en que no cederá territorio ucraniano a Rusia y que espera presentar este mismo martes un nuevo plan de paz revisado según la posición de Kiev a los negociadores estadounidenses.

Lee también

En la entrevista, Trump insistió en su deseo de que Ucrania celebre elecciones cuanto antes, ya que no se celebran comicios en el país desde 2019.

"Creo que es el momento. Creo que es un momento importante para celebrar elecciones. Están utilizando la guerra para no celebrar elecciones, pero creo que el pueblo ucraniano debería tener esa opción. Quizá Zelensky ganaría. No sé", declaró al respecto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas. Foto: iStock / summerphotos / PrathanChorruangsak

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas

Aumento salarial 2026 conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más. Foto: Canva

Aumento salarial 2026: conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más

visa americana/ Foto: iStock

Si inicio mi trámite de visa americana en diciembre de 2025, ¿cuándo me darán cita?

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo. Foto creada con IA

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo

Nueva York/ Foto: AFP

Navidad 2025 en Nueva York: Guía con mejores atracciones, encendido del árbol y fiesta de Año Nuevo