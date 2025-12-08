Londres. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmó este lunes que el gobierno de Kiev no tiene el derecho “legal” ni “moral” de ceder territorios ucranianos a Rusia, una cuestión central de las negociaciones en curso del plan para terminar el conflicto impulsado por Estados Unidos.

“¿Nos planteamos ceder territorios? No tenemos ningún derecho legal para hacerlo, en virtud de la legislación ucraniana, nuestra Constitución y el derecho internacional. Y tampoco tenemos ningún derecho moral”, declaró el presidente en una rueda de prensa online.

Zelensky se reunió en Londres con los líderes del Reino Unido, Francia y Alemania -conocidos en conjunto como el 'E3'- para abordar el plan de paz impulsado por Estados Unidos.

Tras el encuentro, Zelensky se mostró en la red social X “agradecido” con el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron y el canciller alemán, Friedrich Merz, por sus “contribuciones personales” en el camino para alcanzar la paz.

“Hoy tuvimos una conversación detallada sobre nuestro trabajo diplomático conjunto con la parte estadounidense, alineamos una posición compartida sobre la importancia de las garantías de seguridad y reconstrucción y acordamos los próximos pasos”, escribió el presidente ucraniano en la publicación.

“Lo que es crucial hoy es la unidad entre Europa y Ucrania, así como la unidad entre Europa, Ucrania y Estados Unidos”, agregó.

Del mismo modo, Zelensky mencionó que, paralelamente, también mantuvo una conversación aparte con los mandatarios del E3 sobre un “mayor apoyo” en materia de defensa en Ucrania.

En un comunicado emitido posteriormente, un portavoz de Downing Street indicó que Starmer, Macron, Merz y Zelensky acordaron que, mientras continúan las conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos, “Europa debe apoyar a Ucrania, reforzando su capacidad de defensa contra los incesantes ataques que han dejado a miles de personas sin calefacción ni luz”.

Asimismo, los líderes abordaron el “progreso positivo” de las conversaciones sobre los activos rusos soberanos inmovilizados para apoyar la reconstrucción de Ucrania e “instruyeron” a sus asesores de seguridad para continuar las conversaciones en los próximos días.

Al comienzo de la reunión en Londres, Starmer enfatizó la necesidad de un acuerdo de paz justo y duradero para Ucrania, mientras que Macron hizo hincapié en las “cartas” que tienen frente a Rusia y Merz expresó cierto escepticismo sobre algunos “detalles” del plan de paz estadounidense, sin precisarlos.

El domingo por la noche, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que a los negociadores de Zelensky les “encanta” el último plan, pero afirmó sentirse “un poco decepcionado” de que el presidente ucraniano “aún no haya leído la propuesta”.

El presidente ucraniano señaló que sus negociadores le informarían y que “algunos temas solo se pueden abordar en persona”.

Al término de esta cita, el presidente ucraniano se dirigió a Bruselas para reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.