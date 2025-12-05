Más Información

Aplanadora de Morena y aliados avalan Ley de Aguas; va al Ejecutivo

Crece el escándalo; congelan cuentas a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

La Mañanera del Pueblo, 5 de diciembre, minuto a minuto

Sheinbaum alista viaje a Washington y primer encuentro con Trump; así han sido sus giras internacionales como Presidenta

Los pasos para entender el Sorteo Final de la FIFA, rumbo al Mundial 2026

Ley de Aguas: Productores anuncian que concluyen movilizaciones; "volveremos a la carga con más fuerza y mejor organización"

Consejo Mexicano de Negocios presenta 38 proyectos de inversión a Sheinbaum; pide menos trámites y más seguridad

Europa busca frenar a cárteles mexicanos

Gusano barrenador de ganado; el milimétrico enemigo de agropecuarios, México y EU

“El sistema les falla a niños y jóvenes reclutados”: Saskia Niño de Rivera

Dan mantenimiento a 65 estaciones de 4 líneas del Metrobús

“Europa no ha sido solidaria con los migrantes”: Serrat

El presidente francés pidió mantener "el esfuerzo de guerra" en favor de frente a Rusia y resistir a un "espíritu de división" entre europeos y estadounidenses, al cierre de su visita en China.

"Hay que mantener el esfuerzo de guerra, continuar las conversaciones que preparan la paz, pero aumentar la presión especialmente sobre la ", declaró Macron a la prensa desde China, donde este viernes concluyó una visita de Estado de tres días.

"No debemos ceder en absoluto a ningún espíritu de división entre europeos y estadounidenses. Necesitamos a Estados Unidos para lograr la paz. Estados Unidos nos necesita a nosotros para que esa paz sea sólida y duradera", añadió.

Según el semanario alemán Der Spiegel, Macron, el jefe del gobierno alemán Friedrich Merz y otros dirigentes europeos han expresado su desconfianza hacia la administración Trump, que intenta desde hace meses negociar el fin de la guerra en Ucrania.

De acuerdo al mismo medio, Macron mencionó el lunes, durante una conversación telefónica con sus homólogos europeos y el presidente ucraniano Volodomir Zelensky, el riesgo "de que Estados Unidos traicione a Ucrania sobre el tema territorial y sin que se dé una garantía clara en materia de seguridad".

Macron no respondió a la pregunta de periodistas de si efectivamente habló de un riesgo de traición estadounidense.

Los presidentes de China y Francia, Xi Jinping y Emmanuela Macro, respectivamente. (03/12/25) Foto: AFP
Macron se reúne con Xi Jinping

El presidente francés indicó que mantuvo intercambios "en profundidad" con el presidente chino Xi Jinping durante su estancia.

Macron afirmó haber "visto una voluntad del presidente (Xi) de contribuir a la estabilidad y a la paz".

Los países europeos han intentado presionar a Xi para que ayude a alcanzar un alto el fuego en Ucrania, cuya guerra con Rusia entra en su cuarto invierno.

China suele hacer llamados al diálogo de paz y al respeto a la integridad territorial de todos los países, pero nunca ha condenado a Rusia por su invasión de 2022.

Macron cerró su visita con un encuentro con estudiantes de la universidad de Chengdu, ante los cuales lanzó un llamado a no "ceder a las sirenas de la división", en referencia a las fracturas del orden internacional.

