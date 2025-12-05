Más Información

Aplanadora de Morena y aliados avalan Ley de Aguas; va al Ejecutivo

Crece el escándalo; congelan cuentas a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

La Mañanera del Pueblo, 5 de diciembre, minuto a minuto

Sheinbaum alista viaje a Washington y primer encuentro con Trump; así han sido sus giras internacionales como Presidenta

Los pasos para entender el Sorteo Final de la FIFA, rumbo al Mundial 2026

Ley de Aguas: Productores anuncian que concluyen movilizaciones; "volveremos a la carga con más fuerza y mejor organización"

Consejo Mexicano de Negocios presenta 38 proyectos de inversión a Sheinbaum; pide menos trámites y más seguridad

Europa busca frenar a cárteles mexicanos

Gusano barrenador de ganado; el milimétrico enemigo de agropecuarios, México y EU

“El sistema les falla a niños y jóvenes reclutados”: Saskia Niño de Rivera

Dan mantenimiento a 65 estaciones de 4 líneas del Metrobús

“Europa no ha sido solidaria con los migrantes”: Serrat

El gobierno argentino anunció que emitirá un bono en dólares a cuatro años que representa su regreso al mercado de deuda internacional, informó el ministro de Economía, Luis Caputo.

El bono tendrá una tasa de interés del 6.5% y es el primero de su tipo desde 2018, indicó el funcionario argentino.

Argentina negocia un préstamo con bancos por unos 7 mil millones de dólares y debe afrontar vencimientos en enero por más de 4 mil millones de dólares.

