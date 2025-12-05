El gobierno argentino anunció que Argentina emitirá un bono en dólares a cuatro años que representa su regreso al mercado de deuda internacional, informó el ministro de Economía, Luis Caputo.

El bono tendrá una tasa de interés del 6.5% y es el primero de su tipo desde 2018, indicó el funcionario argentino.

Argentina negocia un préstamo con bancos por unos 7 mil millones de dólares y debe afrontar vencimientos en enero por más de 4 mil millones de dólares.

