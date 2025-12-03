Más Información

Ernestina Godoy va "sin tregua a la corrupción" en la FGR; "donde la justicia no se negocie", afirma

Ernestina Godoy, nueva titular de la FGR; rinde protesta ante el Senado

Senado recibe iniciativa para jornada laboral de 40 horas; buscan una vida laboral más "justa y digna", dice Laura Itzel

Fentanilo del CJNG y Cártel de Sinaloa, menos potente y puro: DEA; presión a cárteles obliga a cambiar sus prácticas comerciales

Monterrey vs Toluca EN VIVO - Semifinal de Ida - Apertura 2025 - Liga MX

Sheinbaum crea consejo para promoción de inversiones con empresarios; se reunirán periódicamente, informa

¿En qué consiste la Ley de Aguas en México que se discute en San Lázaro?; aquí los puntos clave

Trump sugiere que dejará expirar el T-MEC y buscará nuevo acuerdo con México y Canadá

¿Quién es “Rosita”, la dj venezolana que bloqueó y denunció la UIF?

Oliver Staub, el niño que desafía a la medicina tras accidente fatal en México

Frente frío 18 ingresa a México; se esperan lluvias, heladas y caída de nieve este 4 de diciembre

Condenan a 58 años de prisión a asesino de jovencita y sus padres en Zacatecas; homicidio ocurrió en pleno 25N

El presidente francés, , se encontró el jueves en Pekín con su par chino, Xi Jinping, con quien tiene previsto discutir un alto el fuego en Ucrania y las relaciones comerciales.

Macron y su esposa Brigitte fueron recibidos por Xi y su pareja, Peng Liyuan, en el Gran Salón del Pueblo de la capital.

El líder francés, en su cuarta visita a desde que llegó al poder en 2017, también tiene previsto encontrarse con el primer ministro, Li Qiang, antes de trasladarse a Chengdu, donde recientemente fueron devueltos dos pandas gigantes prestados a Francia.

Macron ha intentado presionar a Xi para que ayude a alcanzar un alto el fuego en Ucrania, cuya guerra con Rusia entra a su cuarto invierno.

"Contamos con China, al igual que nosotros un miembro permanente del Consejo de Seguridad (...), para presionar a Rusia, de modo que Rusia y, en particular, Vladimir Putin, finalmente acceda a un alto el fuego", declaró esta semana el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noel Barrot.

China suele hacer llamados al diálogo de paz y al respeto a la integridad territorial de todos los países, pero nunca ha condenado a Rusia por su invasión de 2022.

Países occidentales han acusado a China de dar apoyo económico a Rusia al brindarle componentes militares para su industria bélica.

Macron también deberá discutir sobre comercio con su colega chino.

La Unión Europea enfrenta un déficit comercial de 357 mil millones de dólares con la potencia asiática.

"Es necesario que China consuma más y exporte menos (...) y que los europeos ahorren menos y produzcan más", declaró un asesor de Macron.

El gobernante francés ha llamado a la UE a reducir su dependencia de China y dar "preferencia europea" en sus compras tecnológicas.

