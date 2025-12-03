El presidente francés, Emmanuel Macron, se encontró el jueves en Pekín con su par chino, Xi Jinping, con quien tiene previsto discutir un alto el fuego en Ucrania y las relaciones comerciales.

Macron y su esposa Brigitte fueron recibidos por Xi y su pareja, Peng Liyuan, en el Gran Salón del Pueblo de la capital.

El líder francés, en su cuarta visita a China desde que llegó al poder en 2017, también tiene previsto encontrarse con el primer ministro, Li Qiang, antes de trasladarse a Chengdu, donde recientemente fueron devueltos dos pandas gigantes prestados a Francia.

Lee también Defensa de Sarkozy considera "inédita" nueva condena y analiza si recurre el caso ante Tribunal de Derechos Humanos

Macron ha intentado presionar a Xi para que ayude a alcanzar un alto el fuego en Ucrania, cuya guerra con Rusia entra a su cuarto invierno.

"Contamos con China, al igual que nosotros un miembro permanente del Consejo de Seguridad (...), para presionar a Rusia, de modo que Rusia y, en particular, Vladimir Putin, finalmente acceda a un alto el fuego", declaró esta semana el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noel Barrot.

China suele hacer llamados al diálogo de paz y al respeto a la integridad territorial de todos los países, pero nunca ha condenado a Rusia por su invasión de 2022.

Países occidentales han acusado a China de dar apoyo económico a Rusia al brindarle componentes militares para su industria bélica.

Macron también deberá discutir sobre comercio con su colega chino.

Lee también Chinos cubren 30% del Centro histórico de CDMX, alerta Canaco; gobierno no combate ilegalidad

La Unión Europea enfrenta un déficit comercial de 357 mil millones de dólares con la potencia asiática.

"Es necesario que China consuma más y exporte menos (...) y que los europeos ahorren menos y produzcan más", declaró un asesor de Macron.

El gobernante francés ha llamado a la UE a reducir su dependencia de China y dar "preferencia europea" en sus compras tecnológicas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm