París. El presidente ucraniano, , conversó este lunes con sus pares europeos, con el francés Emmanuel Macron al frente, para intentar influir en el plan de para poner fin al conflicto, la víspera de un encuentro clave en Rusia.

Zelensky viajó a París después de que las fuerzas rusas realizaran en noviembre su mayor avance en el frente en desde hace un año, según el análisis de AFP de los datos proporcionados por el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

El mandatario ucraniano, debilitado políticamente por un escándalo de que salpica a su gobierno, se encuentra bajo presión de para lograr una solución al conflicto iniciado con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

presentó hace diez días un proyecto en 28 puntos, redactado sin los aliados europeos de Kiev y que luego enmendó tras reunirse con los europeos y los ucranianos en Ginebra. Desde entonces, multiplica los contactos diplomáticos para finalizarlo.

El negociador ucraniano, Rustem Umerov, se reunió el domingo en Florida con el enviado estadounidense, Steve Witkoff. Se registraron “avances significativos”, pero algunos temas requieren “ajustes”, explicó el ucraniano este lunes.

Umerov y Witkoff también conversaron este lunes con Zelensky y Macron, según la presidencia francesa, la víspera de una reunión que se anuncia crucial del estadounidense con en Moscú.

Un plan para poner fin al conflicto “solo puede finalizarse” con Kiev y los europeos “alrededor de la mesa”, advirtió en rueda de prensa el presidente francés, para quien “hoy en día no hay propiamente un plan que esté finalizado”.

Sobre un eventual reparto de territorios, “solo el presidente Zelensky puede finalizarlo” y, sobre los activos congelados rusos, las garantías de seguridad a Ucrania o sobre su adhesión a la Unión Europea, se necesita la presencia de los europeos, precisó.

El plan inicial de preveía que las fuerzas ucranianas se retiraran por completo de la región oriental de Donetsk, e implicaba por parte de Washington un reconocimiento de facto de las regiones de Donetsk y Lugansk y de la península de Crimea como rusas.

Igualmente, este plan, considerado como muy favorable a Moscú, exigía a Ucrania reducir sus fuerzas armadas, y recoger en su Constitución que no se unirá a la OTAN.

Los europeos esperan que la administración estadounidense no sacrifique a Ucrania, considerada un baluarte frente a las ambiciones rusas en Europa.

Los europeos se opondrán a una “paz dictada” a Ucrania, aseguró el canciller alemán, , quien también conversó a distancia con Zelensky y Macron al igual que sus pares del Reino Unido, Polonia e Italia, y los líderes de la UE y la OTAN, entre otros.

Más trabajo

Tras las discusiones del domingo, el secretario de Estado norteamericano, , dijo que se requería más trabajo, pero Trump mostró optimismo y estimó que Rusia y Ucrania deseaban poner fin al conflicto.

El presidente estadounidense subrayó, sin embargo, que Kiev no estaba en una posición de fuerza debido al escándalo de corrupción que sacude al gobierno ucraniano.

El viernes, Zelensky cesó a su influyente jefe de gabinete, Andrii Yermak, después de que investigadores de las unidades de registraran su domicilio.

Sobre el terreno, las fuerzas rusas avanzan en el este de Ucrania, y los ataques con y misiles en la retaguardia de la zona del frente, destinados especialmente a minar la moral de las poblaciones, no disminuyen.

En un mes, Rusia ha tomado 701 km² a los ucranianos, el segundo avance más importante después del de noviembre de 2024 (725 km²), fuera de los primeros meses de la en la primavera de 2022, cuando la línea del frente era muy móvil, según los datos analizados por AFP.

Este lunes, las autoridades ucranianas anunciaron que al menos cuatro personas murieron y otras 22 resultaron heridas en un ataque con un misil ruso contra Dnipró.

La esposa del mandatario ucraniano, Olena Zelenska, también viajó a Francia para un evento relacionado con la iniciativa “Bring kids back” (“Devuelvan a los niños”), de la cual es madrina.

Esta iniciativa “ha permitido devolver a cerca de 2 mil niños ucranianos arrancados de sus familias por Rusia”, indicó el canciller francés, Jean-Noël Barrot, quien recordó que “este atroz crimen de guerra le ha valido a Putin su orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional”.

TEMAS RELACIONADOS

