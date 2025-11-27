Más Información
La presidenta Claudia Sheinbaum analizó la posibilidad de viajar a Washington para estar presente en el sorteo de la Copa FIFA 2026, el próximo 5 de diciembre.
En su conferencia mañanera de este jueves 27 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que esperan a ver si está comprobado que asiste el mandatario estadounidense Donald Trump, con quien tendría su primer encuentro presencial.
“Estamos en esa definición, sería de mañana en ocho, el 5 es el sorteo, estamos viendo si vamos, estamos en esa definición”, dijo la Mandataria federal.
“Estamos viendo si está comprobado que va el presidente Trump, el primer ministro de Canadá (Mark Carney), y dependiendo de ello asistiría al sorteo, ya les informaremos la próxima semana”, comentó.
—¿Buscaría una reunión bilateral con el presidente Trump?, se le preguntó.
"Se está definido, no hemos hablado, no ha hablado recientemente con el presidente Trump, la última vez que hablé fue hacia finales de octubre que se cumplía el famoso plazo de los tres meses (de los aranceles) que ahí acordamos que íbamos a seguir platicando que no había problema".
