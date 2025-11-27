Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció una transformación de la capital del país, a 196 días de la inauguración de la Copa FIFA 2026.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 27 de noviembre en Palacio Nacional, Brugada presentó la ruta hacia el Mundial desde la Ciudad de México.

“Queremos un mundial por la igualdad, en una ciudad abierta y sin muros”, expresó la jefa de Gobierno al destacar el juego de pelota y que “la pelota vuelve a casa” tras ser sede en 1970 y 1986.

“Recibiremos el Mundial con una visión profundamente humanista, queremos un Mundial con derechos plenos, en una ciudad de libertades que respeta los derechos humanos. Un mundial sin homomofobia, sin racismo, sin clasismo, sin xenofobia, sin machismo, ni discriminación, en una ciudad feminista, cosmopolita, vibrante, fraterna, para divertirse y gozar, que recibe a todas las culturas y naciones”, dijo.

Al señalar que se busca un Mundial verde sin basura y social, Clara Brugada destacó la conectividad del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y del Aeropuerto Internacional Benito Juárez para recibir a las personas visitantes.

Lee también Mundial 2026: FIFA anunció a rival de México para la inauguración en el Estadio Azteca

“La ciudad aprovecha el mundial para acelerar la transformación. Las obras no serán de relumbrón, serán permanentes en beneficio de la ciudadanía”, dijo al resaltar el impulso a la regeneración urbana y la rehabilitación de los barrios, pueblos y colonias alrededor del Estadio Azteca, “con derechos plenos, con agua y servicios, y con la recuperación de la concesión del pozo del Estadio que regresó a manos de la Ciudad con el Mundial”.

Anunció nuevas rutas de electromovilidad para la ciudad: la ruta del Chapulín Trolebús, de Chapultepec a Universidad; el tren El Ajolote, con el que se moderniza y duplica la capacidad del Tren Ligero de Taxqueña a Xochimilco; la ruta de los animales silvestres, de los pedregales de Universidad a Huipulco.

Añadió la ruta de las Heroínas Indígenas, línea de autobuses eléctricos en el Centro Histórico.

“Estamos construyendo estacionamientos masivos. La iniciativa privada hay que recordar que está renovando el estadio Ciudad de México y nosotros remodelamos su fuente de acceso. Estamos transformando Calzada de Tlalpan, la gran arteria mexica, con la ciclovía México-Tenochtitlán y el primer parque elevado de la ciudad, así como la transformación de los bajo puentes de esa misma Calzada.

Lee también México inaugurará el Mundial 2026 contra uno de estos rivales; ¿Erling Haaland en el Estadio Azteca?

“Renovamos 10 rutas turísticas y hay que resaltar los embarcaderos de Xochimilco”, expuso la jefa de Gobierno.

Al asegurar que se tendrá el Mundial más seguro, destacó una ciudad iluminada con 334 kilómetros de caminos seguros para niñas y mujeres con nuevas luminarias. El Centro Histórico, dijo, será transformado con 50 kilómetros de iluminación en todas las calles y edificios patrimoniales

Apuntó también la instalación de 30 mil cámaras de videovigilancia “que nos convertirán en la ciudad más videovigilada de América”. Añadió 3 mil 500 patrullas con policía mejor capacitada y 500 canchas de futbol rehabilitadas.

Destacó las Utopías, 30 festivales mundialeros, viviendas sociales nuevas, murales,

Lee también Desaparecen dos elementos de Harfuch en Jalisco; hacían labores de inteligencia

“Los precios de las entradas al Mundial no serán un obstáculo”, aseveró al mencionar que habrá 30 festivales mundialeros en la ciudad y una inmensa pantalla en el Zócalo para la transmisión de los partidos.

Recordó que se busca romper el récord Guiness con la clase de fútbol más grande del mundo, convocada para el 22 de febrero y la ola chilanga más grande del planeta el próximo 31 de mayo.

La mascota del Mundial en la Ciudad entregó en el Salón Tesorera a la presidenta Claudia Sheinbaum un cártel hecho por personas privadas de la libertad, y una réplica a los gobernadores Samuel García y Pablo Lemus.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr