Rumbo al , la jefa de Gobierno,, encabezó la inauguración del Centro de Voluntarios de la FIFA en la Ciudad de México, en donde se capacitará a 6 mil voluntarios, quienes serán el primer contacto con los miles de visitantes que vendrán a disfrutar de la justa deportiva.

A 197 días de que inicie la Copa del Mundo, la mandataria encargó a los voluntarios representar a la Ciudad de México como embajadores “de la gran cultura y trayectoria” que tiene la capital.

En el Tecnológico de Monterrey de Tlalpan, donde opera este centro de voluntarios, Brugada Molina resaltó que la Ciudad de México es “tricampeona” en ser sede del Mundial y recordó que se están construyendo y rehabilitando cientos de canchas de fútbol para que niños, jóvenes y adultos puedan vivir el Mundial, no sólo como espectadores, sino jugando futbol.

Asimismo, resaltó que su administración trabaja todos los días en un conjunto de obras para recibir “lo mejor posible” al Mundial, las cuales van desde mejoras en el transporte eléctricos al sur de la capital hasta la iluminación de todo el Centro Histórico.

En su oportunidad, la secretaria de Turismo de la CDMX, Alejandra Fraustro Guerrero, dio a conocer que 60 mil personas respondieron a la convocatoria para ser voluntarios del Mundial del próximo año; del total, fueron elegidas 6 mil personas.

En tanto, el director del Estadio Banorte, Félix Aguirre, aseveró que los voluntarios son fundamentales para un evento de esta magnitud al ser quienes darán la primera cara a los miles de visitantes que tendrá la ciudad durante el evento, y confió en que la CDMX será “la mejor sede mundialista”.

