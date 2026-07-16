Las denuncias de los transportistas disminuyeron en los últimos años debido a la burocracia y el temor, de acuerdo con Alex Theissen, presidente de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP).

Sugiere que los esfuerzos de la autoridad continúen, aunado al diálogo con todos los niveles de empresarios.

“No creo que hayan bajado 50% los robos al transporte y bueno, ahí puede haber problemas de corrupción, de burocracia, problemas a lo mejor de nosotros por no querer hacer denuncias dada la desesperación”, comentó durante una entrevista con EL UNIVERSAL.

“Hay gente que de repente dice, ya, y ¿para qué? y eso es un error porque al final de cuentas todos debemos poner nuestra parte”, dijo en el contexto del vigésimo sexto Foro Nacional del Transporte de Mercancías de la ANTP.

Las denuncias en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) respecto al robo a transportista bajaron 21% en el último año, pero operadores de camiones de carga aún se manifiestan y han bloqueado algunos tramos carreteros y accesos a la Ciudad de México como muestra de inconformidad.

Augusto Ramos, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), afirmó que las denuncias bajaron y que se ha intentado dialogar con los transportistas para que mediante mesas de diálogo se encuentre una solución a la problemática.

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“El mismo Secretariado informa los datos similares que Canacar presenta a la Guardia Nacional, a la SICT (Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes), donde cada semana se presentan los robos que hay en el país. Son muy similares, pero lo que estamos nosotros pidiendo es cuidar y salvaguardar a nuestros operadores, a las mercancías y a la ciudadanía”.

“La violencia es la primera que hay que atacar. Pero sí es real esa tendencia a la baja que hemos tenido”, apuntó.

De acuerdo con el SESNSP, que forma parte de la Secretaría de Gobernación, se registraron 2099 denuncias de robo a transportistas entre enero y mayo pasado, después de reportar 2 mil 653 en el mismo periodo de 2025 y 3 mil 415 en 2024.

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Movilizaciones

Los datos oficiales del fuero común muestran la tendencia a la baja, pero hubo manifestaciones antes y durante el Mundial de Futbol que amagaron con cerrar los accesos a las ciudades para recibir atención de las autoridades.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que hay mesas de diálogo y que se está atendiendo la situación.

“Hay personas que tienen relación con algunos partidos políticos que son los que se están movilizando; si hay tintes políticos o no, que cada quien tome sus conclusiones”, dijo la mandataria el 6 de abril pasado.

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Alejandro Malagón, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), declaró que se trata de dialogar con empresarios que se manifiestan en busca de agilizar soluciones y no perturbar el abasto de mercancías o vías de comunicación.

“Sin embargo, se han seguido manifestando y lo único que vemos es que ellos mismos se afectan porque ellos mismos se bloquean y afectan a terceros. Lo que es un hecho es que se sigue trabajando para avanzar en este problema”, comentó en el marco del evento de la ANTP.

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