La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la creación de un fondo en conjunto con el Tecnológico Nacional de México (TecNM) para apoyar y desarrollar proyectos surgidos de la Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Emprendimiento e Innovación INNOVATECNM 2025, donde participaron miles de jóvenes de instituciones tecnológicas del país.

La mandataria explicó que el objetivo es que las ideas con mayor potencial puedan convertirse en desarrollos reales con acompañamiento institucional: “Vamos a hacer un fondo para que de esos 265 proyectos puedan seleccionar cuáles se van a desarrollar, y nos ponemos de acuerdo con el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, y de ahí su desarrollo tecnológico”, dijo ante estudiantes y académicos.

Durante su mensaje, en compañía del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, Sheinbaum indicó que uno de los propósitos del gobierno federal es consolidar proyectos estratégicos en materia de ciencia aplicada e innovación industrial, entre ellos el desarrollo de transporte cero emisiones, como el tren eléctrico nacional, así como el envío y operación de un satélite mexicano, con el objetivo de generar soberanía en telecomunicaciones, procesamiento de datos, observación territorial y capacidad tecnológica propia.

Claudia Sheinbaum anuncia creación de fondo con el Tecnológico Nacional de México (26/11/2025). Foto: Especial

Estos proyectos —explicó— buscan que la innovación no solo se investigue, sino que se produzca en México y genere industria nacional.

"El otro, un vehículo no tripulado, o sea, un dron, pero que nos ayude para todos los temas, desde temas de seguridad hasta temas de desarrollo, vigilancia, incluso de movilidad", destacó.

La mandataria celebró el crecimiento histórico de mujeres en carreras STEM, recordando que en su generación la presencia femenina era mínima. “Cuando yo estudié física… habíamos cuatro mujeres. Cuando pasábamos por la Facultad de Ingeniería nos chiflaban… miren ahora, prácticamente la mitad somos mujeres. Esa es la transformación que vive México”, aseguró.

Asimismo, subrayó que uno de sus sueños como presidenta es garantizar el derecho a la educación superior para cualquier joven que desee estudiar.

Sheinbaum reafirmó que México debe avanzar hacia la soberanía en innovación. “Que México sea una potencia científica y tecnológica… que haya soberanía tecnológica”, afirmó.

