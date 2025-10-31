La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que la contracción de 0.3% del PIB en el tercer trimestre del año, de julio a septiembre, es una característica de la incertidumbre por los aranceles de Estados Unidos.

En su conferencia mañanera de este viernes 31 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que “no es algo que se va a arrastrar hasta final de año”.

“Los datos de empleo, que presentamos hace poco, nos dan muestra de que no es algo que se va a arrastrar hasta final de año. Es una característica de este semestre, principalmente generado por la incertidumbre relacionada con la situación de los aranceles, particularmente para la industria automotriz, por eso nosotros queremos un mejor acuerdo”, dijo la titular del Ejecutivo federal.

Explicó que “se cargó, digamos, lo que no hubo en el primer trimestre, donde no hubo tarifas”: “El presidente Trump llegó en enero y las tarifas de vehículos se manifestaron hasta el segundo semestre”.

Lee también El PIB tropieza por debilidad industrial y en los servicios

Comentó que ha hablado prácticamente con todas las empresas europeas, estadounidenses y mexicanas fabricantes de autos, y aseguró que algunas decidieron cerrar en nuestro país por decisiones previas de modelos que ya no se iban a fabricar, más no “por decisiones de los aranceles”.

“Más bien se ajustó lo que pasó en el año en el tercer trimestre”, insistió al destacar que los datos de empleo de septiembre muestran que “esto se recupere en el último trimestre”.

“Entonces, de acuerdo con los análisis de Secretaría de Hacienda, incluso del Banco de México y de los propios empresarios, es una característica del tercer trimestre que no se va a manifestar en el último, y además pues se espera una situación mucho mejor para el próximo año”, dijo Sheinbaum.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr