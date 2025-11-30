Más Información

Estados Unidos, que ha desplegado un importante contingente militar frente a las costas de , ofreció al presidente venezolano, , la opción de "irse a Rusia" o a otro país, afirmó el domingo un senador estadounidense.

El presidente intensificó drásticamente sus amenazas contra Venezuela al advertir el sábado que el de ese país debería considerarse "cerrado" mientras las fuerzas armadas estadounidenses mantengan una importante presencia en la región.

Aunque Trump no ha amenazado públicamente con usar la fuerza contra Maduro, afirmó en los últimos días que los esfuerzos para detener el venezolano "por tierra" comenzarían "muy pronto".

"Por cierto, le dimos a Maduro la oportunidad de irse", dijo este domingo a CNN el republicano Markwayne Mullin, integrante del Comité de las Fuerzas Armados del Senado estadounidense. "Le dijimos que se podía ir a o a otro país".

Al ser cuestionado si Trump planeaba atacar a Venezuela, el senador de Oklahoma respondió: "No, ha dejado muy claro que no vamos a enviar tropas a Venezuela. Lo que intentamos es proteger nuestras propias costas".

Desde septiembre, ha lanzado bombardeos contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, con saldo de al menos a 83 muertos, Washington afirma que Maduro encabeza un supuesto .

Maduro lo niega y acusa a su vez a de recurrir a un pretexto para derrocarlo, provocar un cambio de régimen en Venezuela y apoderarse de las reservas petroleras del país. El sábado, su gobierno ordenó maniobras militares en la costa venezolana.

Pueblo venezolano quiere un nuevo líder, afirma Mullin

En el poder desde 2013, Maduro es el heredero político de , figura destacada de la izquierda radical en América Latina. Fue reelegido en 2024 tras unas elecciones disputadas, marcadas por disturbios y arrestos.

"El propio pueblo venezolano se ha pronunciado y ha expresado su deseo de un nuevo líder", dijo Mullin en CNN.

El sábado, otro senador republicano, Lindsey Graham, calificó a Maduro de "líder ilegítimo".

"Desde hace más de una década, Maduro controla un estado narcoterrorista que está envenenando a Estados Unidos", declaró en X.

"El firme compromiso del presidente Trump de poner fin a esta locura en Venezuela salvará innumerables vidas estadounidenses y dará al querido pueblo venezolano una nueva oportunidad de vida", agregó, sugiriendo que Maduro podría verse obligado a exiliarse.

"He oído que e son lugares encantadores para visitar en esta época del año...", añadió.

En los últimos días, se ha registrado actividad constante de aviones de combate estadounidenses a apenas unas decenas de kilómetros de la costa venezolana, según sitios web de seguimiento de aeronaves.

El diario The New York Times reveló que Trump y Maduro habían conversado recientemente por teléfono sobre una posible reunión en Estados Unidos.

ss/mgm

TEMAS RELACIONADOS

