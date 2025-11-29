Trump advirtió a Maduro que EU consideraría el uso de la fuerza si no dejaba el poder voluntariamente: Wall Street Journal

El presidente estadounidense, Donald Trump, le dijo al líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, que Estados Unidos consideraría el uso de la fuerza si no dejaba el poder voluntariamente, reportó el medio The Wall Street Journal.

En su llamada telefónica abordaron las demandas de Venezuela de una amnistía general para Maduro, sus principales asesores y sus familias, muchos de los cuales enfrentan sanciones financieras y acusaciones penales por parte de Estados Unidos, según fuentes familiarizadas con el asunto.

Trump le dijo a Maduro que si no se retiraba voluntariamente, Estados Unidos consideraría otras opciones, incluido el uso de la fuerza, según fuentes familiarizadas con la conversación.

Estados Unidos ha desplegado una enorme cantidad de poder de combate en el Caribe, incluido su portaaviones más avanzado, varios destructores de la Armada, aviones de combate F-35B y drones MQ-9 Reaper, entre otras armas.

Portaviones USS Gerald R. Ford. Foto: X - @Southcom/Archivo

Trump y cierre del espacio aéreo de Venezuela

La Administración Federal de Aviación (FAA) remitió las preguntas sobre la publicación de Trump en redes sociales sobre el cierre del espacio aéreo venezolano el sábado a un Aviso a los Aviadores emitido la semana pasada y vigente hasta febrero.

La FAA recomendó a los pilotos tener precaución al sobrevolar Venezuela debido al "deterioro de la situación de seguridad y la intensificación de la actividad militar" en el país y sus alrededores. Las aerolíneas internacionales cancelaron cada vez más vuelos a Venezuela tras la recomendación.

El WSJ recordó que "Estados Unidos no puede cerrar el espacio aéreo de otro país, pero la FAA puede prohibir a las aerolíneas estadounidenses volar a ciertos países o en su espacio aéreo. Las aerolíneas estadounidenses no han volado a Venezuela desde hace tiempo".

