Harfuch se reúne con representantes del autotransporte; reforzarán operativos en carreteras

Raúl Rocha movía huachicol en 80 doblerremolques

"Somos gobiernos que damos al pueblo": Sheinbaum; destaca inflación controlada y aumento al salario mínimo

Trump advirtió a Maduro que EU consideraría el uso de la fuerza si no dejaba el poder voluntariamente: Wall Street Journal

América vs Rayados: Horario y canales para ver EN VIVO la Liguilla de la Liga MX, HOY, sábado 29 de noviembre

Llegan los primeros cambios en FGR con Ernestina Godoy; Héctor Elizalde va a AIC y César Oliveros a FEMDO

Sheinbaum: Nunca más que nos digan que somos menos por ser mujeres; celebra 3 millones de beneficiarias de Mujeres Bienestar

La UNAM resulta incómoda para el poder

Volaris y Viva advierten de afectación en vuelos

“Salida de Gertz es el primer golpe de autoridad de la presidenta”: Mario Maldonado frente a suscriptores de EL UNIVERSAL

Enfrentamiento entre grupos armados en Tepeaca, Puebla, deja un muerto y al menos dos heridos

Congreso de Tamaulipas elige a Jesús Govea como Fiscal General de Justicia del Estado; rendirá protesta el próximo 2 de diciembre

El presidente estadounidense, , le dijo al líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, que consideraría el uso de la fuerza si no dejaba el poder voluntariamente, reportó el medio The Wall Street Journal.

En su llamada telefónica abordaron las demandas de de una amnistía general para Maduro, sus principales asesores y sus familias, muchos de los cuales enfrentan sanciones financieras y acusaciones penales por parte de Estados Unidos, según fuentes familiarizadas con el asunto.

Trump le dijo a Maduro que si no se retiraba voluntariamente, Estados Unidos consideraría otras opciones, incluido el uso de la fuerza, según fuentes familiarizadas con la conversación.

Estados Unidos ha desplegado una enorme cantidad de poder de combate en el Caribe, incluido su portaaviones más avanzado, varios destructores de la Armada, aviones de combate F-35B y drones MQ-9 Reaper, entre otras armas.

Portaviones USS Gerald R. Ford. Foto: X - @Southcom/Archivo
Trump y cierre del espacio aéreo de Venezuela

La Administración Federal de Aviación (FAA) remitió las preguntas sobre la publicación de Trump en redes sociales sobre el cierre del espacio aéreo venezolano el sábado a un Aviso a los Aviadores emitido la semana pasada y vigente hasta febrero.

La FAA recomendó a los pilotos tener precaución al sobrevolar Venezuela debido al "deterioro de la situación de seguridad y la intensificación de la actividad militar" en el país y sus alrededores. Las aerolíneas internacionales cancelaron cada vez más vuelos a Venezuela tras la recomendación.

El WSJ recordó que "Estados Unidos no puede cerrar el espacio aéreo de otro país, pero la FAA puede prohibir a las aerolíneas estadounidenses volar a ciertos países o en su espacio aéreo. Las aerolíneas estadounidenses no han volado a Venezuela desde hace tiempo".

