Rusia incluyó el viernes a Human Rights Watch (HRW) a su lista de organizaciones "indeseables", lo que en la práctica impide al grupo operar en su territorio.
Las autoridades rusas no argumentaron la decisión. Sin embargo, una alta responsable de HRW en Europa dijo a AFP que la designación no les sorprendió y que continuarán su trabajo en remoto.
De hecho, la organización con sede en Nueva York no tenía presencia física en Rusia desde 2022, cuando las autoridades cerraron sus oficinas en Moscú.
"Vamos a trabajar todavía más duro para denunciar la escalofriante represión del Kremlin en la sociedad civil rusa y para informar los crímenes rusos en Ucrania", dijo a AFP, Tania Lokshina, directora asociada de la división Europa y Asia Central del grupo.
Desde que Rusia lanzó su ofensiva contra Ucrania en febrero de 2022, el Ministerio de Justicia del país prohibió a decenas de grupos críticos respecto a la política del Kremlin o la conducta de Moscú en la guerra.
HRW, que investiga y publica informes sobre abusos perpetrados por militares y gobiernos en todo el mundo, condenó repetidamente la guerra y acusa al ejército ruso de llevar a cabo una "letanía de violaciones", acusación que Moscú niega.
Entre otras organizaciones etiquetadas como "indeseables" en Rusia se encuentran el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Greenpeace, Transparencia Internacional y la Fundación Elton John contra el SIDA.
La calificación hace que cualquier persona que colabore con el grupo o les done dinero pueda ser procesada en Rusia.
