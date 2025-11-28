Más Información

Renuncia Gertz Manero; perfilan a Godoy para fiscal

Ernestina Godoy es la nueva encargada de la FGR tras salida de Gertz; antes renunció como consejera jurídica de Presidencia

Polémicas que rodean a Gertz Manero como titular de la FGR; filtración de audios, un cheque y el rancho Izaguirre

Con empresa, Rocha servía de intermediario con el gobierno

“México debe alzar la voz para que respeten a la CPI”: primera jueza mexicana en la Corte Penal Internacional

Expertos critican cuadros de Morena para la FGR

Transportistas se comprometen a levantar 100% de bloqueos carreteros; Segob revisará tema de seguridad, agua y sector agrícola

Alejandro Gertz Manero y sus pasos por la FGR; prometió una Fiscalía General donde “se conozca la verdad”

¿Qué sigue después de la renuncia de Gertz Manero?; Jorge Nader Kuri ve en Godoy un buen perfil

Apps de reparto pagarán 2% por "aprovechamiento de infraestructura" en CDMX; Corte aclara que no es un impuesto

IP gasta mil 56 mdp para protegerse de actos vandálicos

Diputados de Guerrero se embolsan 300 mil pesos por “gestión social”

El reveló este viernes que ha recibido el marco del plan de paz de Estados Unidos, ajustado tras las consultas con y la Unión Europea en Ginebra.

"Nos han comunicado los principales parámetros y la próxima semana tendrá lugar una conversación en Moscú", señaló en su rueda telefónica diaria el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Peskov declaró que, de todos modos, Rusia no quiere comentar acerca de los avances sobre la paz con Ucrania en "formato tan público, con megáfono," por no adelantarse a los acontecimientos.

Por otro lado, no quiso revelar todavía la fecha exacta en la que esperan en Moscú a Steve Witkoff, el enviado del presidente estadounidense, Donald Trump, y a quien el presidente ruso, Vladímir Putin, defendió ayer tras las filtraciones de sus conversaciones telefónicas con el Kremlin.

"Les informaremos oportunamente", comunicó Peskov.

Una vez más, el Kremlin aprovechó para poner en duda la legitimidad del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, debido a que su mandato expiró en 2024 por la ley marcial y a la imposibilidad de celebrar elecciones en un país en guerra y ocupado por una potencia extranjera.

Por ello, el Kremlin cuestiona el estado legal de un posible acuerdo con Ucrania, pero que "todo ello, incluidos los matices, se determinará durante las negociaciones".

Como explicó ayer Putin, a Rusia le interesa un reconocimiento jurídico de las regiones que le arrebató a Ucrania en 2014 y 2022, que son Crimea y el Donbás. EFE

