El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que un acuerdo entre Ucrania y Rusia está "muy cerca", aunque los líderes europeos se mostraron escépticos tras una nueva noche de ataques rusos a Kiev.

Frenéticas discusiones tienen lugar desde el fin de semana, cuando representantes de Washington, Kiev y sus aliados europeos se reunieron en Ginebra para discutir el controvertido plan inicial de 28 puntos de Trump.

"Lo vamos a lograr", aseguró este martes Trump. "Estamos muy cerca de un acuerdo".

Trump dijo que quiere reunirse pronto con sus homólogos de Ucrania y Rusia, Volodímir Zelensky y Vladímir Putin, respectivamente, pero solo una vez el plan de paz para poner fin a la guerra entre estos dos países sea "definitivo".

"Espero poder reunirme pronto con el presidente Zelensky y el presidente Putin, pero SOLO cuando el acuerdo para poner fin a esta guerra sea DEFINITIVO o se encuentre en su fase final", escribió Trump en un mensaje en su red, Truth Social.

Un plan inicial de Estados Unidos, que en gran medida favorecía a Rusia, fue reemplazado por uno que toma más en cuenta los intereses de Ucrania. Un alto funcionario ucraniano dijo a la AFP que la nueva versión es "significativamente mejor".

Sin embargo, funcionarios estadounidenses reconocieron que aún quedan cuestiones sensibles por resolver.

El presidente francés, Emmanuel Macron, enfrió la idea de una solución rápida, al afirmar que "claramente no hay voluntad de parte de Rusia" para un alto el fuego o para discutir la nueva propuesta, más favorable a Ucrania.

Las últimas conversaciones, con delegados de Estados Unidos, Ucrania y Rusia, se llevaban a cabo en Abu Dhabi, según medios estadounidenses y británicos. Los líderes de un grupo de 30 países que apoyan a Ucrania también se reunieron por videoconferencia el martes.

"Las conversaciones van bien", dice el negociador de EU

El negociador estadounidense Dan Driscoll salió optimista de la reunión con sus homólogos rusos, y su portavoz dijo: "Las conversaciones van bien y seguimos siendo optimistas".

La Casa Blanca señaló "un progreso tremendo", aunque advirtió que "hay algunos detalles delicados pero no insuperables que deben resolverse".

Siguen los ataques rusos contra Ucrania

Entre tanto, la guerra, que comenzó con la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, continúa.

Potentes explosiones sacudieron a Kiev desde la 01H00 del martes (23H00 GMT del lunes), mientras una lluvia de drones y misiles rusos dejaba edificios de apartamentos en llamas. Los servicios de emergencia y la policía reportaron al menos siete muertos y 19 heridos.

Humo espeso, que se tornaba rojo y naranja en medio del fuego de defensa aérea ucraniana, se elevaba sobre la capital mientras los residentes huían hacia las estaciones de metro, reportaron periodistas de AFP. Al amanecer, aún se elevaba humo sobre los tejados.

En total, Rusia lanzó 464 drones y 22 misiles sobre todo el país, según la fuerza aérea ucraniana, que afirmó haber interceptado 452. *Con información de EFE.

