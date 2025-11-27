El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró que cesará los combates en Ucrania si Kiev se retira de los territorios que Moscú reivindica como anexados.

"Si las fuerzas ucranianas se retiran de los territorios que controlan, cesaremos los combates", afirmó Putin durante una visita a Kirguistán. "Si no lo hacen, entonces tendremos que lograrlo usando medios militares".

Añadió que espera al emisario especial de EU, Steve Witkoff, a principios de la próxima semana en Moscú para abordar el plan de paz de Estados Unidos para Ucrania.

"La próxima semana esperamos que una delegación estadounidense venga a Moscú", dijo el líder ruso.

Agregó que "una cosa es decir que Rusia no tiene intención de atacar a Europa. Para nosotros es algo que suena gracioso, nunca tuvimos esa intención. Pero si quieren escuchar esto de nosotros, pues vamos a fijarlo (en papel). No hay ningún problema".

Lee también Acuerdo entre Ucrania y Rusia está "cerca", pero los europeos son cautelosos, dice Trump

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc