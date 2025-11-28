Más Información

El gobierno de anunció el viernes que suspenderá todas las decisiones de asilo tras el tiroteo de la en Washington, D.C.

El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Joseph Edlow, dijo en una publicación en la plataforma social X que esto se pausará "hasta que podamos garantizar que cada extranjero sea investigado y examinado al máximo grado posible".

La especialista Sarah Beckstrom, de 20 años, y el sargento Andrew Wolfe, de 24, fueron hospitalizados en estado crítico tras el tiroteo ocurrido el miércoles por la tarde cerca de la Casa Blanca. Trump anunció el jueves por la noche el fallecimiento de Beckstrom.

La oficina de la fiscal estadounidense Jeanine Pirro dijo que los cargos contra Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años que trabajó con la CIA durante la guerra de Afganistán, ahora incluyen un cargo de asesinato en primer grado y dos cargos de agresión con intención de matar mientras estaba armado.

Antes, Trump advirtió de que pausará de forma permanente la migración procedente “de todos los países del tercer mundo”. Dijo que detendrá permanentemente la migración de países “del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo”.

“Expulsaré a cualquiera que no sea un activo neto para EU o que sea incapaz de amar a nuestro país, pondré fin a todas las prestaciones y subsidios federales para los no ciudadanos, desnaturalizaré a los migrantes que socaven la tranquilidad interna y deportaré a cualquier extranjero que sea una carga pública”, reiteró. Mientras, el Departamento de Estado informó que “ha suspendido inmediatamente la emisión de visas para personas que viajan con pasaportes afganos”.

