La embajada de Estados Unidos en México anunció que se encuentra abierta la convocatoria para la beca Opportunity Funds de EducationUSA México, dirigida a connacionales.

La embajada, a cargo de Ronald Johnson, informó esta beca es para mexicanos y mexicanas que destacan por su excelencia académica, compromiso social y liderazgo.

Por ende, refirió que esta es una oportunidad para aquellos que desean solicitar admisión en universidades de Estados Unidos.

La convocatoria, señaló, está abierta desde el pasado lunes 3 de noviembre y estará disponible hasta el domingo 15 de febrero de 2026.

EducationUSA es una red del Departamento de Estado de Estados Unidos con más de 430 centros de asesoría en más de 175 países y territorios. De acuerdo con su portal, busca promover la educación superior estadounidense a alumnos internacionales.

¿Qué ofrece la beca Opportunity Funds?

Los beneficios de la beca Opportunity Funds son los siguientes:

Fase 1: Solicitud de admisión

Asesoría académica 1-1

Talleres virtuales de preparación grupal

Cursos de estudio intensivo para exámenes de admisión

Cuotas de certificaciones de inglés (TOEFL)

Cuotas de exámenes de admisión (SAT, GRE)

Traducción de documentos oficiales

Cuotas de solicitud para 4 universidades acreditadas

Cuotas de evaluación de credenciales

Eventos de networking con representantes de EU

Fase 2: Viaje y recién llegado

Cuota de pasaporte mexicano por 1 año

Cuota SEVIS y pago de la visa estudiantil F-1

Gastos de traslado a citas en consulado o embajada estadounidense

Vuelo sencillo a EU

Pago único de apoyo para gastos de instalación

Requisitos para aplicar a la beca Opportunity Funds

Los requisitos para esta beca son:

Promedio mínimo de calificaciones de 9.0. Todos los solicitantes deben presentar evidencia de un promedio acumulado mínimo de 9.0 (en una escala de 10 puntos) o 90 (en una escala de 100 puntos).

Nivel avanzado de inglés.

“Trayectoria sobresaliente, liderazgo y compromiso social”. La página detalla que las experiencias relevantes en este rubro pueden incluir participar en consejos estudiantiles, liderar eventos de voluntariado, brindar mentoría a personas y liderar proyectos en entornos académicos, laborales o cívicos.

En los requisitos adicionales, se detalla que para este programa de becas los solicitantes deben comprometerse 15 a 20 horas semanales.

Se debe tener nacionalidad mexicana.

México debe ser su actual lugar de residencia.

Para solicitar la beca Opportunity Funds, la persona interesada tendrá que rellenar este formulario en línea antes del 16 de febrero de 2026.

En los documentos solicitados, se debe incluir en formato PDF:

Curriculum vitae.

Historial académico.

Dos cartas de recomendación.

Ensayo personal de 500 palabras, donde explique por qué se considera la persona ideal para esta beca y cómo recibirla le permitiría generar un impacto significativo en la comunidad.

Toda la información y detalles sobre la beca Opportunity Funds, como el proceso de selección y fechas a considerar, está disponible en este enlace.

