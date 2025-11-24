Después de 61 años, el edificio de la embajada de Estados Unidos sobre la avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, cerró sus puertas para dar paso a la nueva sede de la colonia Irrigación, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Los marines estadounidenses bajaron por última vez, este 24 de noviembre, la bandera que ondeó en este edificio de Reforma 305.

"El embajador Johnson la recibió en un acto que honra nuestra historia y anticipa el gran futuro que nos espera en la nueva embajada ", dijo la representación diplomática de Estados Unidos en México.

A partir de este 24 de noviembre, los trámites se realizan en la nueva sede de la calle Presa Angostura 225, colonia Irrigación.

"Nos mudamos. Su entrevista de servicios consulares (visa, pasaporte, ciudadanía o servicios notariales) ahora se llevarán a cabo en nuestras nuevas instalaciones", dijo la embajada estadounidense.

El 17 de diciembre del año pasado fue develada la placa conmemorativa de la nueva embajada de Estados Unidos en México, que de acuerdo con el exembajador Ken Salazar, es la representación diplomática estadounidense “más grande del mundo” y un espacio que representa el entendimiento, cooperación y amistad.

Consolidará el nuevo edificio más de 49 mil metros cuadrados de operaciones diplomáticas, reuniendo a más de mil 400 empleados que estaban distribuidos en varios sitios de la CDMX.

Está diseñada para optimizar el flujo de visitantes mediante un espacio consular ampliado que incluye 81 ventanillas consulares, y cuenta con salas de espera y galería de arte.

Hoy despedimos la antigua sede en Reforma 305.

Los Marines bajaron por última vez la bandera que ondeó sobre este edificio durante seis décadas, y el Embajador Johnson la recibió en un acto que honra nuestra historia y anticipa el gran futuro que nos espera en la #NuevaEmbajada… pic.twitter.com/dWZDnlNPFN — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) November 25, 2025

