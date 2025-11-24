Más Información

La presidenta se reunió en Palacio Nacional este lunes con el director ejecutivo de HSBC, Michael Roberts, y el director general de HSBC México, Jorge Arce.

De acuerdo con la titular del Ejecutivo, durante el encuentro dialogaron sobre “grandes oportunidades” para México.

“Recibimos en Palacio Nacional al director ejecutivo de HSBC, Michael Roberts, y al director general de HSBC México, Jorge Arce. Conversamos sobre las grandes oportunidades para nuestro país”, escribió la Presidenta en redes sociales..

La tarde de este lunes, cabe resaltar, Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional al empresario Carlos Slim y a Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Al encuentro, también acudió el hijo de Carlos Slim, Marco Antonio Slim Domit, presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Inbursa.

Según la mandataria federal, dialogó con los empresarios sobre los “buenos pronósticos” de la economía mexicana al cierre del año 2025 y para 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional con el director ejecutivo de HSBC, Michael Roberts, y el director general de HSBC México, Jorge Arce este lunes 24 de noviembre de 2025. Foto: Presidencia
La presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional con el director ejecutivo de HSBC, Michael Roberts, y el director general de HSBC México, Jorge Arce este lunes 24 de noviembre de 2025. Foto: Presidencia

