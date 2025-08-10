Más Información

Un de magnitud 6.1 se sintió el domingo en la región de Sindirgi, en la provincia de Balikesir, en el oeste de Turquía, informó la agencia turca de gestión de desastres (AFAD). Al menos 10 edificios colapsaron y hay un número no determinado de heridos.

El sismo se sintió en numerosas ciudades del oeste del país, entre ellas y Esmirna, según las autoridades turcas.

"Diez edificios se derrumbaron en nuestro distrito. Logramos rescatar a cuatro personas que se encontraban en un edificio derrumbado y estamos intentando llegar a dos. La farmacia que se encontraba debajo del edificio quedó completamente destruida. Hay derrumbes en muchos barrios. No hemos recibido noticias de algunos lugares", declaró a la prensa el alcalde de la ciudad de Sindirgi, Serkan Sak.

El movimiento se produjo a las 19:53 hora local (16:53 GMT), con epicentro en el distrito de Sindirgi, en la provincia de Balikesir, a una profundidad de 11 kilómetros, según la información publicada por la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias turca (AFAD).

"AFAD y todos los equipos pertinentes de nuestras instituciones iniciaron, de inmediato, estudios de campo sobre el terremoto, que también se sintió en Estambul y las provincias circundantes", indicó Yerlikaya en un breve comunicado publicado en redes sociales.

La AFAD informó que el terremoto fue seguido por varias réplicas, incluida una de magnitud 4.6, y exhortó a los ciudadanos a no entrar en edificios dañados.

El canal de noticias NTV dijo en muchas ciudades la gente salió a las calles en pánico. También afirmó que hay personas heridas en Sindirgi y mostró edificios colpasados.

El gobernador de Estambul, Davut Gul, dijo que no se habían registrado problemas en esa urbe, la mayor de Turquía, aunque se estaban aún realizando "pruebas de detección".

