La tarde de este sábado 9 de agosto, se registró un de magnitud 6.0 en el suroeste de Ciudad Hidalgo, , de acuerdo al último reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

A través de sus redes sociales, el Sismológico informó que el ocurrió a las 2:41 de la tarde y se localizó a 139 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Hidalgo, Chiapas en la latitud 13.50 y longitud -92.60, con una profundidad de 38 kilómetros

Protección Civil del estado informó que no se reportaron daños ni personas lesionadas, tras realizar un recorrido preventivo por diversos puntos de la ciudad por parte del Equipo de Respuesta Inmediata (ERI).

