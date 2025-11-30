El presidente estadounidense Donald Trump dijo el domingo que su gobierno planea mantener suspendidas las decisiones de asilo por "mucho tiempo", luego de que un ciudadano afgano supuestamente atacara a dos guardias nacionales cerca de la Casa Blanca, de los cuales uno murió.

Ante la pregunta de cuánto tiempo duraría la pausa, Trump afirmó que no tenía "un límite de tiempo" en mente para la medida, que según el Departamento de Seguridad Nacional está vinculada a una lista de 19 países que tienen restricciones de viaje a Estados Unidos.

