Washington. El hombre afgano acusado de contra dos miembros de la a pocas cuadras de la Casa Blanca había estado desmoronándose durante años y con problemas de salud mental, incapaz de mantener un trabajo y alternando entre largos períodos de aislamiento sin luz y repentinos viajes de semanas a través del país.

El comportamiento de se deterioró tan drásticamente que un defensor de la comunidad se comunicó con una organización de refugiados para pedir ayuda, temiendo que estuviera volviéndose suicida.

Mensajes de correo electrónico obtenidos por The Associated Press revelan advertencias crecientes sobre el solicitante de asilo, cuyo comportamiento errático alarmas mucho antes del ataque que sacudió a la capital de la nación el miércoles, la víspera del . Las preocupaciones previamente no reportadas ofrecen la imagen más clara hasta ahora de cómo estaba batallando en su nueva vida en .

Aun así, cuando el miembro de la comunidad que trabaja con familias afganas en el estado de Washington vio en las noticias que Lakanwal fue señalado como el sospechoso en el ataque, dijo que estaba atónito, incapaz de conciliar el hecho violento con el recuerdo de ver a Lakanwal jugar con sus hijos pequeños. La persona habló bajo condición de anonimato para compartir detalles no divulgados al tiempo que cooperaba con el en su investigación.

La especialista de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, , de 20 años, murió en el ataque, y el sargento primero Andrew Wolfe, de 24 años, resultó gravemente herido. Lakanwal, de 29 años, ha sido acusado de en primer grado.

En Afganistán, Lakanwal sirvió en una unidad especial del Ejército afgano respaldada por la CIA, conocida como una de las Unidades Cero. Ingresó a Estados Unidos en 2021 a través de la Operación Bienvenidos Aliados, un programa que evacuó y reasentó a decenas de miles de afganos tras la retirada estadounidense de. Muchos habían trabajado junto a tropas y diplomáticos de Estados Unidos.

Comportamiento de sospechoso se radicalizó estando en EU

Al tiempo que los investigadores trabajan para determinar un motivo, la secretaria de Seguridad Nacional, , dijo el domingo en el programa “Meet the Press” de la cadena NBC que las autoridades estadounidenses “creen que fue radicalizado desde que está aquí en este país. Creemos que fue a través de conexiones en su comunidad y estado en que radica y vamos a seguir hablando con aquellos que interactuaron con él, que eran sus familiares”. No ofreció información adicional para respaldar su declaración.

Lakanwal se reasentó con su esposa y sus cinco hijos, todos menores de 12 años, en Bellingham, , pero tuvo dificultades, según el miembro de la comunidad, quien compartió mensajes de correo electrónico que habían sido enviados al Comité de Refugiados e Inmigrantes de Estados Unidos (USCRI, por sus siglas en inglés), un grupo sin fines de lucro que brinda servicios a refugiados.

“Rahmanullah no ha sido funcional como persona, padre y proveedor desde marzo del año pasado, 03/2023. Renunció a su trabajo ese mes, y su comportamiento ha cambiado mucho”, escribió la persona en un de enero de 2024.

Los correos electrónicos describían a un hombre que estaba luchando por asimilarse, incapaz de mantener un trabajo estable o comprometerse con sus cursos de inglés cuando alternaba entre “períodos de oscuro aislamiento y viajes imprudentes”. A veces, pasaba semanas en su “habitación oscura, sin hablar con nadie, ni siquiera con su esposa o hijos mayores”. En un momento de 2023, la familia enfrentó un después de meses de no pagar el alquiler.

En una entrevista, el miembro de la comunidad habló de preocuparse de que Lakanwal estuviera tan deprimido que terminaría haciéndose daño a sí mismo. Pero el miembro de la comunidad no vio ninguna indicio de que Lakanwal cometería contra otra persona.

Los miembros de la familia de Lakanwal a menudo recurrían a enviar a sus hijos pequeños a su habitación para llevarle el teléfono o mensajes porque no respondía a nadie más, según un correo electrónico. Un par de veces, cuando su esposa lo dejó con los niños durante una semana para viajar a visitar a familiares, los niños no se bañaron, no se cambiaron de ropa y no se alimentaron bien. Las autoridades de la escuela de los niños expresaron preocupaciones sobre la situación.

Pero luego, había semanas “interinas” en que Lakanwal intentaba enmendarse y “hacer las cosas correctas”, según el correo electrónico, volviendo a involucrarse con el del Estado de Washington, como lo exigían los términos de su entrada a Estados Unidos.

“Pero eso rápidamente ha evolucionado en episodios 'maníacos' de una o dos semanas a la vez, donde se va en el auto familiar y conduce sin parar”, detallaba el correo electrónico. Una vez, fue a , y otra vez, a .

Jeanine Pirro, la fiscal federal en el Distrito de Columbia, dijo la semana pasada que Lakanwal condujo a través del país desde Bellingham, que está a unos 130 kilómetros (80 millas) al norte de Seattle, hasta la capital de la nación.

En respuesta a los dos correos electrónicos, el USCRI visitó Bellingham unas semanas después en marzo de 2024 e intentó ponerse en contacto con Lakanwal y su familia, según el miembro de la comunidad, quien, tras no recibir actualizaciones, se quedó con la impresión de que Lakanwal rechazó su.

USCRI no ha respondido por el momento a una solicitud de comentarios y aclaraciones.

