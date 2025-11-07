Hermosillo, Sonora.- María Isabel Morales, de 20 años, una de las víctimas más graves del siniestro en Waldo’s, se encuentra estable tras ser intervenida por primera ocasión en el Centro de Quemaduras de Valleywise, en Phoenix, Arizona. Este viernes será sometida a su segunda cirugía.

El doctor Kevin Foster, director del centro médico, informó en conferencia de prensa que la joven sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo, por lo que los procedimientos buscan eliminar el tejido dañado para posteriormente aplicar injertos de piel.

“Vamos muy bien, hicimos nuestra primera cirugía ayer y estamos haciendo una segunda cirugía hoy. Queremos quitar toda la piel que está quemada”, detalló.

El especialista indicó que el proceso de injertos tomará varias semanas, aunque destacó que el pronóstico de María Isabel es favorable y se espera una recuperación satisfactoria, pese a las posibles cicatrices permanentes.

Foster reconoció la labor de los médicos que atendieron inicialmente a la joven en Hermosillo y agradeció al Gobierno de Sonora por gestionar su traslado oportuno a Estados Unidos.

Pacientes en Hermosillo muestran buena evolución

En tanto, el doctor Germán de la Maza, director médico de la Clínica del Noroeste, informó que los tres pacientes que permanecen internados en ese hospital evolucionan de manera favorable y se encuentran fuera de peligro.

Las tres personas que son atendidas en un hospital privado de Hermosillo están próximos a ser dados de alta. Foto: Especial.

Se trata de una joven de 16 años, un joven de 17 y una mujer de 57 años de edad, todos con quemaduras de segundo grado en brazos y hombros.

Según el reporte médico, ninguno presenta lesiones que comprometan su vida ni su funcionalidad.

“Los tres están muy bien, sólo requieren aseos quirúrgicos. Están conscientes, sin sueros, y probablemente serán dados de alta tras sus próximas valoraciones”, detalló De la Maza.

El médico añadió que un cuarto paciente llegó recientemente al hospital, aunque será tratado de manera ambulatoria, ya que sus heridas no revisten gravedad.

El incendio en la tienda Waldo’s del centro de Hermosillo ocurrió el 1 de noviembre y ha sido catalogado como uno de los peores siniestros en la historia reciente de Sonora.

Hasta el momento, el saldo oficial es de 24 personas fallecidas y 14 heridas, entre ellas trabajadores, clientes y transeúntes.

La Fiscalía General de Justicia del Estado continúa con las investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro y deslindar responsabilidades.

