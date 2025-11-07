Samuel Aguilar Pala, secretario de gobernación, hizo la entrega de 65 millones de pesos, en nombre del gobernador Alejandro Armenta Mier, a las y los productores de los municipios de Xicontepex y Huachinango en Puebla.

Estos recursos económicos proceden del programa "Transformación para el Campo Poblano", considerando así 700 acciones que mantienen en pie a la Sierra Norte.

En el mensaje emitido por Aguilar García hace mención que ante la contingencia climatológica estos apoyos al campo no podían esperar como fertilizante, abono, tractores, y diversos insumos para los cultivos de la región.

Resaltando así el mandatario que el gobernador se mantiene pendiente del buen manejo de los recursos, por lo que hizo un llamado a las y los productores que aprovechen estos insumos.

Por otro lado, Ana Laura Altamirano Pérez, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno estatal, informo que se entrego un total de 9 mil 500 apoyos por más de 77 millones de pesos, en la Sierra Norte.

"La Sierra Norte hoy está de pie y tenemos que estar más unidos y más fuertes", puntualizó la secretaria.

A su vez, José Francisco Esquití Alonso, subsecretario de Producción y Productividad Primaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, reconoció el compromiso de Mier, por ayudar a las y los productores de Xicontepex y Huachinango.

Por su parte, Laura Artemisa García Chávez, secretaria de Bienestar, hizo mención que nadie está solo, ya que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador Alejandro Armenta Mier, la atención a las familias poblanas, afectadas por las lluvias, continuará hasta que sea necesario.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xcg/bmc