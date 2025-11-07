Más Información

Grecia Quiroz exige acabar con extorsiones y justicia para Carlos Manzo; "no fuimos a doblar las manos", dice sobre reunión con Sheinbaum

Grecia Quiroz exige acabar con extorsiones y justicia para Carlos Manzo; "no fuimos a doblar las manos", dice sobre reunión con Sheinbaum

Macron defiende soberanía de Estados ante bombardeos en el Caribe; Francia y México alistan cooperación contra narco

Macron defiende soberanía de Estados ante bombardeos en el Caribe; Francia y México alistan cooperación contra narco

SRE y Seguridad informan que no cuentan con reportes de presunto atentado contra de la embajadora de Israel en México

SRE y Seguridad informan que no cuentan con reportes de presunto atentado contra de la embajadora de Israel en México

Juan Gabriel en Bellas Artes: La polémica detrás de su primer concierto en el recinto y el vínculo con Salinas de Gortari

Juan Gabriel en Bellas Artes: La polémica detrás de su primer concierto en el recinto y el vínculo con Salinas de Gortari

Julio César Chávez habla de su relación con el Mayo Zambada: "Es una finísima persona"

Julio César Chávez habla de su relación con el Mayo Zambada: "Es una finísima persona"

Israel quiere dañar la relación con México, acusa embajador de Irán; rechaza presunto atentado contra embajadora israelí

Israel quiere dañar la relación con México, acusa embajador de Irán; rechaza presunto atentado contra embajadora israelí

Samuel Aguilar Pala, secretario de gobernación, hizo la entrega de 65 millones de pesos, en nombre del gobernador Alejandro Armenta Mier, a las y los productores de los municipios de Xicontepex y Huachinango en Puebla.

Estos recursos económicos proceden del programa "Transformación para el Campo Poblano", considerando así 700 acciones que mantienen en pie a la Sierra Norte.

En el mensaje emitido por Aguilar García hace mención que ante la contingencia climatológica estos apoyos al campo no podían esperar como fertilizante, abono, tractores, y diversos insumos para los cultivos de la región.

Resaltando así el mandatario que el gobernador se mantiene pendiente del buen manejo de los recursos, por lo que hizo un llamado a las y los productores que aprovechen estos insumos.

Por otro lado, Ana Laura Altamirano Pérez, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno estatal, informo que se entrego un total de 9 mil 500 apoyos por más de 77 millones de pesos, en la Sierra Norte.

"La Sierra Norte hoy está de pie y tenemos que estar más unidos y más fuertes", puntualizó la secretaria.

A su vez, José Francisco Esquití Alonso, subsecretario de Producción y Productividad Primaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, reconoció el compromiso de Mier, por ayudar a las y los productores de Xicontepex y Huachinango.

Por su parte, Laura Artemisa García Chávez, secretaria de Bienestar, hizo mención que nadie está solo, ya que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador Alejandro Armenta Mier, la atención a las familias poblanas, afectadas por las lluvias, continuará hasta que sea necesario.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xcg/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]