Puebla, Puebla.- El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció la reubicación de la caseta de cobro de la Vía Atlixcáyotl, un megaproyecto que busca resolver un problema histórico de movilidad hacia Morelos, Oaxaca, Guerrero y diversos municipios de la Mixteca poblana.

El mandatario aseguró que el cambio no implicará un aumento en el peaje, sino que tiene como objetivo mejorar la seguridad vial y detonar el desarrollo económico.

“Queremos que Puebla gane primero, porque cuando gana la población, ganan también las empresas y el estado entero”, afirmó.

Armenta Mier explicó que la obra forma parte del compromiso del gobierno estatal por ofrecer infraestructura moderna y eficiente que beneficie a las familias poblanas y refuerce la conexión con municipios como Atlixco, Izúcar de Matamoros e Huaquechula.

Puebla reubicará la caseta de la Vía Atlixcáyotl para mejorar movilidad y seguridad vial (04/11/2025). Foto: Especial

El coordinador general de Gabinete, José Luis García Parra, informó que la caseta será reubicada al kilómetro 9+160 y pasará de 14 a 20 carriles, diez por sentido, con el fin de agilizar el tránsito vehicular. El proyecto incluye además nuevos accesos a las laterales de Lomas de Angelópolis y un punto de monitoreo de seguridad pública.

Por su parte, Francisco Rodríguez Salinas, director regional de PINFRA, destacó el respaldo del gobierno estatal y aseguró que la reubicación mejorará hasta en 90% la fluidez vehicular, además de reducir los congestionamientos y fortalecer la economía regional.

Con esta obra, el Gobierno de Puebla reafirma su visión de paz, confianza y progreso, alineada a la directriz de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, e impulsa una transformación en la infraestructura estatal que promueve movilidad, inversión y calidad de vida para todas y todos los poblanos.

