Francisco Z. Mena.— El gobernador Alejandro Armenta Mier (Morena) anunció proyectos productivos para fortalecer la economía de las familias, como la creación de una cooperativa de productores de limón.

“No están solos. Seguiremos viniendo hasta ver resuelto cada problema”, afirmó ante los habitantes de las comunidades de La Ceiba y La Máquina.

Acompañado de integrantes de su gabinete, el mandatario anunció que el censo de la Secretaría de Bienestar ha concluido, y se destinarán elementos de la policía municipal para proteger a quienes cobren sus apoyos de este programa y del de obra comunitaria.

Armenta Mier recorrió las zonas afectadas por las intensas lluvias y afirmó que su administración trabaja en total coordinación con el Gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como el trabajo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN), que han realizado labores de rescate, traslado de víveres y reconstrucción de accesos.

Laura Artemisa García Chávez, secretaria de Bienestar estatal, informó de la entrega de dos cheques por un monto superior a 337 mil pesos para el mejoramiento del puente peatonal de Laberinto y la adquisición de equipo educativo para la telesecundaria de La Máquina.

También habló del inicio de obras comunitarias y la próxima construcción de una casa de salud en Francisco Z. Mena.

En tanto, el subsecretario de Producción y Productividad Primaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, José Esquitin Alonso, reportó la entrega de 129 apoyos por pérdida de cultivos a productores de La Máquina y La Ceiba, con una inversión total de 633 mil pesos, destinados a quienes vieron dañadas sus siembras básicas, hortalizas y frutales.