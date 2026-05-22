La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) urgieron a las autoridades de Chiapas a realizar una investigación oficiosa, independiente y con debida diligencia ante presuntos actos de tortura difundidos recientemente en una grabación atribuida a agentes de la Fiscalía General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad del Pueblo de esa entidad.

A través de un pronunciamiento, ambos organismos manifestaron su “profunda indignación” y condenaron cualquier acto que atente contra la integridad y dignidad de las personas privadas de la libertad.

La CNDH señaló que el Estado mexicano tiene obligaciones “irrenunciables” para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, por lo que recordó que las investigaciones deben ser inmediatas, exhaustivas e imparciales contra quienes participen, toleren o encubran este tipo de conductas.

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Agentes de la Fiscalía de Chiapas presuntamente torturando a detenido. Foto: Especial.

El organismo nacional indicó que la Fiscalía General del Estado de Chiapas informó sobre la integración de un “grupo especial del Ministerio Público” para esclarecer los hechos y determinar la posible responsabilidad de diversos servidores públicos, entre ellos un subdirector, tres agentes del Ministerio Público, un secretario y cinco policías.

No obstante, la CNDH puntualizó que en Chiapas ya opera una Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura, dependiente de la Fiscalía de Derechos Humanos, y recordó que desde 2022 el MNPT había recomendado fortalecer las capacidades institucionales mediante la creación de una fiscalía especializada en tortura.

El organismo sostuvo que cumplir con los estándares previstos en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura permite fortalecer las investigaciones mediante equipos multidisciplinarios especializados y garantizar independencia e imparcialidad.

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Entre las exigencias planteadas por la CNDH destacan que los hechos sean investigados como posibles actos de tortura; que exista un plan claro de investigación con líneas de indagación definidas; que los peritajes médicos y psicológicos se apeguen al Protocolo de Estambul, y que se priorice la protección de las víctimas durante todo el proceso.

Asimismo, reiteró que la tortura “no puede justificarse en ningún escenario” y subrayó que las autoridades de seguridad y procuración de justicia deben garantizar salvaguardias fundamentales desde el primer momento de la detención, como el registro inmediato, acceso a defensa legal, certificaciones médicas independientes y comunicación con familiares.

La CNDH enfatizó que estas medidas tienen un efecto preventivo, pues reducen el riesgo de abusos y violaciones a derechos humanos contra personas bajo custodia del Estado.

Finalmente, la Comisión y el MNPT señalaron que mantendrán diálogo con las autoridades de Chiapas para fortalecer mecanismos de prevención e investigación especializada, con el propósito de erradicar prácticas que vulneren la integridad y dignidad de las personas.

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